Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a cuatro años de prisión a Pablo Daniel Delgado, un hombre que en mayo de este año fue detenido por Gendarmería Nacional con casi 350 gramos de cocaína adosados al cuerpo, mientras se dirigía hacia Río Gallegos.

El fallo, dictado por el juez Enrique Baronetto, encontró a Delgado culpable del delito de transporte de estupefacientes, descartando la versión de la defensa que aseguraba que la droga era “para consumo personal”.

Las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en Río Gallegos son reducidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación, impulsada por el fiscal Pablo Mansilla, terminó de derrumbar la coartada del imputado con una prueba clave: los mensajes de su celular, en los que coordinaba movimientos y hablaba en código sobre la entrega de droga.

Enrique Nicolás Baronetto, juez federal de Comodoro Rivadavia, subrogante en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, firmó el fallo de manera unipersonal.

El operativo

El procedimiento tuvo lugar el 18 de mayo de 2024, cuando Gendarmería Nacional detuvo un Chevrolet Aveo en un control del Escuadrón Vial Piedra Buena, sobre la Ruta Nacional N°3.

Durante la inspección, un perro antinarcóticos detectó algo extraño en las pertenencias del conductor y luego en su cuerpo.

Tras una requisa personal, los efectivos hallaron un envoltorio de nailon negro fuertemente encintado a su rodilla derecha, que contenía 343,8 gramos de clorhidrato de cocaína.

En el vehículo también se secuestraron 34 mil pesos, 615 dólares, un teléfono celular —que luego sería decisivo en la investigación— y un sobre con una dirección de Caleta Olivia.

De Lomas de Zamora a Río Gallegos

Delgado, oriundo del partido bonaerense de Lomas de Zamora, había emprendido viaje con destino final en la capital santacruceña.

El fiscal Julio Zárate, a cargo de la instrucción, sostuvo que el acusado formaba parte de una cadena de tráfico menor que abastecía distintos puntos de Santa Cruz.

La hipótesis quedó reforzada por el rastro digital que dejó en su celular y que fue incorporado como prueba durante el debate oral.

El juicio

Durante el juicio, a cargo del juez Enrique Baronetto, el imputado se abstuvo de declarar.

El tribunal escuchó los testimonios de los gendarmes que participaron del procedimiento y de los testigos de actuación, además de incorporar el acta de secuestro, la pericia química y el análisis del celular.

Primera foja de la resolución del Tribunal Federal.

Para el fiscal Pablo Mansilla, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, la prueba fue “contundente”:

“Delgado sabía perfectamente lo que trasladaba y lo escondía entre sus ropas para evitar eventuales controles”, sostuvo en su alegato.

El representante del Ministerio Público destacó que las conversaciones por mensajería mostraban coordinación, conocimiento del circuito del narcotráfico y lenguaje encriptado típico del comercio de droga.

Los mensajes que lo delataron

El juez Baronetto citó en su sentencia varios mensajes extraídos del celular del condenado, donde se utilizaban términos y emojis codificados para referirse a la cocaína.

A la izquierda, la cocaína, el dinero y el celular secuestrados al imputado. A la derecha, el operativo de control de Gendarmería que con el perro detectó la droga. Fotos: Gendarmería Nacional

En uno de ellos, Delgado escribió:

“Acá tengo trabajo por si tenés alguno que necesite medio pallets de cerámica (…) el mejor… 4.300 el medio pallet”.

Para el magistrado, el emoji del delfín hacía alusión directa a una marca de cocaína utilizada por un clan que estampa esa figura en los ladrillos de droga.

Otro mensaje, aún más revelador, decía:

“Te dije que lo ponía en Gallegos”, consta en otro de los mensajes replicados en el fallo judicial al que tuvo acceso La Opinión Austral.

Según la interpretación judicial, esa frase demostraba el destino final de la sustancia y su distribución en el mercado al menudeo de Río Gallegos.

Sentencia y decomiso

El juez concluyó que la cantidad incautada “excede cualquier especulación de tenencia para consumo personal” y dispuso la incineración de la droga, así como el decomiso del vehículo y del teléfono celular utilizado para coordinar el traslado.

Además, en su fallo remarcó que los mensajes “sugieren la implicación de terceros en actividades ilícitas”, y que Delgado habría recibido la cocaína en Caleta Olivia, dejando parte en Tres Cerros antes de continuar hacia la capital.