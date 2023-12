Condenan a 4 años y 8 meses a dos policías por matar a golpes a un hombre que pidió una ambulancia

Dos policías bonaerenses fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión luego de que un jurado popular los declarara culpables por matar a golpes a un hombre, quien en mayo de 2021 les reclamó por la demora en la llegada de una ambulancia para su esposa que se había descompensado en la localidad de San Pedro, informaron hoy fuentes judiciales.

Los efectivos Emanuel González y Rodrigo Velázquez recibieron esa pena y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el "homicidio con exceso en el cumplimiento del deber" de Germán Lopes García (44).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que participó del debate oral como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, informó que la decisión fue tomada por la jueza técnica María Elena Baquedano, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicolás.

Los condenados, que continuarán en libertad hasta que el fallo quede firme, deberán comparecer ante el tribunal cada 15 días; mantener los domicilios denunciados en el juicio y no podrán ausentarse de allí por períodos mayores a las 24 horas, excepto autorización judicial; y no podrán salir del país durante el tiempo que dure la pena.

"A estas resoluciones formuladas por la jueza técnica respecto al modo de cumplimiento de la pena se suma lo que para la CPM resulta de especial relevancia e interés: una serie de medidas reparatorias que promueven el respecto de los derechos humanos en sentido amplio, visibilizan las prácticas sistémicas de la violencia estatal y reconocen el impacto que produce en las familias de las víctimas directas", sostuvo el organismo.

Es que el TOC 2 intimó al "Ministerio de Seguridad bonaerense para que se asista física, psicológica y psiquiátricamente a las víctimas originadas en la muerte de Lopes García: el núcleo familiar conviviente a la fecha del homicidio".

Esa medida -destacó la jueza- no debe obstaculizar toda otra acción judicial o administrativa que las víctimas entiendan necesarias para reparar otros aspectos indemnizables.

El hecho ocurrió el domingo 2 de mayo de 2021, alrededor de las 18.30, cuando la víctima pidió una ambulancia porque su esposa que estaba en el primer piso de su casa, ubicada en Fray del Pozo y Casella de San Pedro, se había descompensado.

Según las fuentes, los policías Velázquez y González arribaron al lugar a bordo de un patrullero y el propietario del inmueble los recibió molesto.

El hombre estaba enojado porque no había llegado la ambulancia y, tras una discusión con ellos, tomó una tijera de podar con la que lesionó a uno de los efectivos.

Ante esa situación, los oficiales redujeron a Lopes García, quien sufrió una golpiza en distintas partes del cuerpo.

"Un testigo presencial señaló que mientras uno lo tenía contra el piso vino el otro y le dio una patada con toda la fuerza en el estómago", precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.

La víctima fue internada en el hospital Emilio Ruffa de San Pedro hasta que el jueves 27 de mayo del mismo año falleció a raíz de las lesiones sufridas.

"Tuvo una ruptura de las vísceras que le produjo un derrame de la materia fecal y le provocó una septicemia que derivó en su muerte", añadió la fuente.

El fiscal de instrucción, Hernán Granda, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada en la vecina localidad de Baradero, intervino en la investigación ya que estaban implicados policías de San Pedro.

Tras tomar diversos testimonios a los vecinos y familiares del hombre, el funcionario judicial solicitó una orden de detención para los efectivos que fue avalada por la Justicia de Garantías. (Télam)