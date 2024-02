Condenan a 7 años de prisión a hombre que hirió a golpes a su ex y baleó a la actual pareja de ella

Un hombre fue condenado a siete años de prisión por herir de un balazo a la pareja de su ex y atacar a golpes a la mujer, al cabo de un juicio oral realizado en la ciudad de Concarán, en el norte de la provincia de San Luis, informaron hoy fuentes judiciales.

La condena fue dictada por los jueces Daniel Sanchiño, Sandra Piguillem y María Claudia Uccello, quienes hallaron a Cristian Javier Pereyra (49) culpable del delito "homicidio agravado en grado de tentativa" en perjuicio de la pareja de su ex y por "lesiones leves agravadas mediando violencia de género", en el caso de la mujer.

Por ambos hechos, Pereyra deberá cumplir una pena de 7 años de cárcel, según lo resuelto por el tribunal.

El episodio sucedió el 4 de junio de 2022, cerca de las 3 de la madrugada, cuando el imputado entró con un arma de fuego por la ventana de la vivienda de su expareja, ubicada en calle Los Mandarinos 125, al sur de la plaza principal de la localidad de Carpintería, gatilló varias veces, agredió a golpes de puño a su ex e hirió de un balazo a la actual pareja de la mujer.

Durante los alegatos, el fiscal de juicio de la Tercera Circunscripción Judicial, Mario Néstor Zudaire, sostuvo que las pruebas documentales permitieron establecer que Pereyra fue el autor de ambos ataques, mientras que su colega, Débora Roy Gitto, hizo hincapié en las lesiones contra la mujer, las que consideró agravadas por ser cometidas en un contexto de violencia de género.

Al respecto, señaló que la damnificada antes de su separación sufrió violencia psicológica, física y económica por parte del agresor, con quien mantuvo una convivencia.

Por su parte, el defensor oficial José Luis Guiñazú cuestionó la investigación y sostuvo que no hubo prueba testimonial ni se realizaron pruebas de parafina para constatar restos de pólvora en las manos del acusado.

Además, destacó que no se secuestró el arma agresora y que el damnificado se contradijo en sus declaraciones, por lo que solicitó la absolución del imputado, lo que fue rechazado por el tribunal. (Télam)