Condenaron a prisión perpetua a un hombre por el femicidio de una mujer que murió quemada

Un hombre fue condenado a la pena de prisión perpetua en Santiago del Estero por el femicidio de Paola Anríquez, quien murió en septiembre del 2015 tras ser rociada con un líquido inflamable, prendida fuego y haber recibido quemaduras en la zona vaginal con un hierro candente en la casa que compartían en la Capital santiagueña.

Se trata de Carlos Federico Guardo, quien fue condenado por el tribunal de la provincia de Santiago del Estero, conformado por Raúl Santucho, Julio David Alegre y Luis Domínguez, por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en perjuicio de Anríquez.

“Ha sido un juicio bastante arduo, llevó un tiempo, y estamos conforme con el fallo, sobre todo con la figura del femicidio que me parece importante sancionarla y visibilizarla, como así también que lo condenaron por la relación de pareja”, dijo hoy a Télam el fiscal Álvaro Cantos, quien en su alegato había pedido la perpetua.

El tribunal leyó pasadas las 13 la parte resolutiva del veredicto y postergó para febrero la lectura de los fundamentos.

Para el fiscal, con la sentencia “no solo se ha acreditado el vínculo que tenían la víctima y el victimario, la relación que tenían ellos, sino el contexto de género por el cual ha sucedido el hecho”.

El fiscal además dijo que hubo “pruebas muy contundentes” durante el juicio, como fue la declaración de los médicos forenses “que cuando hacen la autopsia y luego el informe histopatológico que confirma lo que han visto primero en la autopsia, relacionado a que se le introdujo un elemento candente en la zona vaginal y luego la rociaron con un líquido inflamable, que para nosotros fue tinner”.

“Después, la prueba de los testigos, sobre todos los enfermeros que la llevaron al hospital, que es cuando ella logra señalar a Guardo como su agresor y después las compañeras del curso que hacia ella que confirman la relación sentimental con el acusado y que vivía con él”, añadió Cantos.

“Estamos conformes y para nosotros conseguir este fallo es parte de la lucha de la mamá de Paola, que estuvo desde el principio”, remarcó.

La cuestión relacionada a la relación de pareja fue uno de los ejes centrales del debate oral, ya que la defensa intentó acreditar que Guardo no mantenía relación con la víctima.

El hecho sucedió el 8 de septiembre de 2015, en una vivienda que pertenecía a Guardo y a la cual había ido a vivir Anríquez.

Según la investigación, en la misma propiedad vivía los padres de Guardo.

Ese día, según la acusación, el acusado le habría introducido un “elemento candente” en la zona de su vagina, que podría ser un hierro o una buclera, luego la roció con un líquido inflamable, para después prenderla fuego.

Según lo explicado durante los alegatos del fiscal, esta acción de Guardo habría sido causado porque Paola le habría manifestado que quería dejar la relación y mudarse a la casa de una amiga.

Paola Anríquez fue traslada en esa ocasión al hospital pero no pudo soportar y murió el pasado 15 de septiembre de 2015, a causa de quemaduras en casi el 70 por ciento de su cuerpo.

Guardo ya cumplía una condena por los homicidios de una expareja y la madre de ésta ocurrida en el 2004 y gozaba de salidas y traslados de la cárcel a su casa, oportunidad en que conoció a Paola.

Durante los alegatos, la madre de Paola, Mercedes Anríquez, había dialogado con Télam y en esa ocasión expresó que sentía “un dolor terrible, a la vez que una sensación de alivio por saber que se hará justicia”.

A la vez dijo que a través de las pruebas y testimonios, quedó demostrado que Guardo “es un asesino, una persona que ya no tiene más cura, es un psicópata. Con el antecedente que tiene no quedaban dudas que fue capaz de hacer esto”.

“Si ya lo hizo con dos personas, por qué no lo va a hacer con una tercera, además tenía el aval de sus padres que siempre lo han protegido”, había remarcado Mercedes.

“Mi hija era alegre, era una persona que tenía un carisma especial, con tantos proyectos, era familiera”, la recordó su madre. (Télam)