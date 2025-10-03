Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Tribunal Oral resolvió condenar a la pena de prisión perpetua a Daniel Formoso por el femicidio de Vanesa Gauna, la expolicía federal asesinada de un disparo en la cabeza, en la madrugada del 2 de marzo pasado en el barrio Del Carmen de Río Gallegos.
La lectura de la sentencia fue este viernes al mediodía en las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos.
Tanto la querella como la Fiscalía habían requerido la máxima pena para Formoso, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar de violencia de género.
NOTICIA EN DESARROLLO
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 27 de septiembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Pidieron prisión perpetua para el femicida de Vanesa Gauna: “No está en mi naturaleza ser asesino”, dijo el acusado
Femicidio de Vanesa Gauna: “No está en mu naturaleza ser asesino”, dijo el acusado
Femicidio de Vanesa Gauna: Querella y Fiscalía pidieron perpetua para Daniel Formoso, acusado de asesinarla de un disparo de arma de fuego
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario