El Tribunal Oral resolvió condenar a la pena de prisión perpetua a Daniel Formoso por el femicidio de Vanesa Gauna, la expolicía federal asesinada de un disparo en la cabeza, en la madrugada del 2 de marzo pasado en el barrio Del Carmen de Río Gallegos.

La lectura de la sentencia fue este viernes al mediodía en las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos.

Vanesa Gauna tenía 36 años al momento de su muerte.

Tanto la querella como la Fiscalía habían requerido la máxima pena para Formoso, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar de violencia de género.

