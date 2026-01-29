Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“No recuerda nada, ni la patente, ni quien fue la persona”, comentaron a La Opinión Austral familiares de Hugo Lamas, el hombre de 66 años que fue brutalmente agredido en pasado martes 27 de enero en las afueras de una panadería del barrio General Paz de la localidad de Caleta Olivia. El hombre había perdido el conocimiento y había sido trasladado a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

Recientemente, familiares del hombre le comentaron al diario La Opinión Austral que la víctima “no se acuerda quien es” el agresor ni tampoco la patente del rodado. Asimismo comentaron que “aunque el golpe en la cabeza fue fuerte” el jubilado se “encuentra bien” y solamente “perdió la consciencia en ese momento“. Además, dieron a conocer que al violento lo están buscando los allegados de Lamas para llevarlo a la Justicia.

Los hijos del hombre publicaron un aviso con la imagen de la camioneta a través de la cual solicitan ayuda a vecinos y vecinas de la ciudad. “Ayúdennos a encontrarlo, estamos buscando al individuo que le pegó al adulto mayor en la calle. Manejaba una Renault Duster blanca y cualquier dato debe comunicarse al 2974426396. Solicitamos a la comunidad caletense que nos ayude a localizar y dar datos”, dice el pedido.

La palabra de la pareja

Marta, la pareja del hombre, que iba con él en el rodado, vio el momento de la agresión y fue amenazada, contó lo que ocurrió: “Él se frenó adelante primero y nosotros íbamos atrás. O sea, él se cruzó adelante y frena de golpe. Y bueno, nosotros tuvimos que frenar porque estaba la camioneta delante nuestro y ahí veo yo que baja de la camioneta y se fue a la camioneta nuestra a agredirlo, a mi me dijo ‘a vos también te voy a matar“.

Y agregó que “Es un hombre grande, jubilado, los dos somos jubilados. ¿Por qué agredís así? ¿Por qué le va a pegar a esa persona mayor? Que se acerque a declarar a la justicia, que se acerque a las instalaciones de la Comisaría Primera. Y después, bueno, testigos que pueden aportar datos”. La agresión quedó registrada a través de las cámaras de seguridad de la panadería “La abuela”, que se encuentra ubicada en la esquina donde ocurrió todo, entre Maipú y Bernardino.