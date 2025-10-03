Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia resolvió que el hombre acusado de haber asaltado una panadería en Río Gallegos quede tras las rejas. Así lo confirmaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

De esta forma, mientras avanza la causa por robo calificado, el acusado permanecerá detenido.

El hecho se remonta a la tarde del miércoles pasado, cuando el sujeto ingresó armado con un cuchillo a una panadería ubicada en Ramón y Cajal al 1500, amenazó al encargado y huyó con la caja registradora que contenía la recaudación diaria.

La Comisaría Cuarta recibió la denuncia y, bajo intervención de la División de Investigaciones (DDI) Zona Sur, se realizaron tareas de inteligencia, relevamiento de cámaras y búsqueda de pistas para identificar al sospechoso.

Con esos datos, el Juzgado de Instrucción N.º 2 autorizó el allanamiento de un domicilio en la intersección de Hernán Cortés y Curupaytí. El operativo fue llevado a cabo con apoyo de las comisarías Cuarta y Sexta, más fuerzas especiales, el jueves por la tarde.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir, calzado, una gorra, un teléfono celular y otros elementos vinculados al robo.

Como particularidad, en el allanamiento en su domicilio se halló a una adolescente que estaba desaparecida. De inmediato, fue puesta bajo custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Gallegos, que la trasladó a un hogar convivencial conforme a los protocolos vigentes de protección.

El detenido, quien ya contaba con antecedentes, fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó alojado allí, a disposición del juzgado que instruye la causa.

El comisario mayor Luis Poblete, director de Zona Sur de Investigaciones, elogió la celeridad del accionar policial y la coordinación entre distintas dependencias, y subrayó que los resultados fueron “positivos”.

