La comunidad de Río Gallegos sigue conmovida por el asesinato de Franco Cuevas, ocurrido en una concesionaria de autos a principios de junio de 2023. Mientras la familia aguarda con ansias el inicio del juicio contra el acusado, Roberto Neil, un nuevo y angustiante capítulo se sumó a su dolor: enfrentan una orden de desalojo de la vivienda que han habitado por más de tres décadas, una acción impulsada por el mismo hombre que se encuentra bajo prisión domiciliaria por el crimen; conflicto que venía desde hace tiempo y que siguió pese a la muerte de Cuevas.

En una entrevista con LU12 AM680, Carla Cuevas, hermana de la víctima, expuso la dramática situación que atraviesan, una lucha en dos frentes que clama por justicia y por el derecho a un techo.

El caso que sacudió a la capital santacruceña vuelve al centro de la escena, pero esta vez el foco se amplía más allá de la causa penal.

Franco Cuevas, la víctima. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La disputa por un terreno, que según la familia fue el “detonante” del asesinato de Franco, ha escalado a un punto crítico. Carla Cuevas relató que la familia Neil continúa exigiendo el desalojo de la vivienda familiar, una presión que no ha cesado a pesar de la tragedia y del proceso judicial en curso. “Seguimos con problemas con ellos por el tema de que hoy por hoy siguen exigiendo el tema del desalojo”, afirmó Carla, describiendo la situación como una amenaza constante que se cierne sobre ellos.

Roberto Neil, dueño de la concesionaria Oasis, del barrio Del Carmen.

La familia Cuevas recibió recientemente, a través de su abogado, la notificación de que existe una sentencia de desalojo que podría ejecutarse “en cualquier momento” según expresó Carla, en declaraciones a la Decana de la Patagonia. Esta intimación llega a tan solo dos meses del juicio oral por el asesinato de Franco, programado para el 6 de noviembre, un hecho que la familia interpreta como una forma de amedrentamiento.

“A dos meses que estamos de juicio, vuelve otra vez esta intimación o esta forma de amenazarnos, porque nos sentimos amenazados”, confesó Carla con la voz cargada de angustia; cabe recordar que el juicio se realizará en las instalaciones de la Cámara Oral y Neil está con prisión domiciliaria con un dispositivo dual y está procesado por homicidio por exceso de legítima defensa.

La tapa del día después.

La raíz del conflicto es una compleja disputa por la titularidad del terreno. Según el testimonio de Carla, su madre, de nacionalidad chilena, compró la propiedad hace 33 años y medio, en 1992, y construyó allí el hogar familiar “con esfuerzo y pulmón”.

La familia asegura contar con toda la documentación que acredita dicha compra, realizada en su momento a un señor de apellido Ortíz. Sin embargo, denuncian una maniobra que consideran ilegal y fraudulenta. Aparentemente, la hija del vendedor original, Sandra Ortiz, habría vendido el mismo terreno a un hombre llamado Orlando Aguilar, “pasando por encima” a su madre como legítima dueña. Posteriormente, Aguilar le habría cedido un poder a Roberto Neil, quien hoy exige el desalojo y que tenía la concesionaria ubicada a unos pocos metros, lugar donde ocurrió el crimen.

El lugar donde había sido descartada el arma. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Carla sostuvo que la compra por parte de Aguilar fue “ilegal” y “turbia“, ya que se hizo a sabiendas de que su madre era la propietaria. Incluso reveló que, tiempo antes, el propio Roberto Neil se había acercado a su madre para preguntarle si vendía la propiedad, a lo que ella se negó rotundamente.

Para la familia Cuevas, esta secuencia de hechos no deja lugar a dudas: “Ustedes entienden que esa es la maniobra que hizo Neil, ¿no es cierto? Para quedarse o para intentar quedarse con todo, ¿no? Sí, eso es lo que él hizo”, aseveró Carla durante la entrevista.

Familiares de Franco Cuevas con una bandera durante un izamiento dominical. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras tanto, la causa por el crimen de Franco avanza. Roberto Neil, acusado de asesinar al joven de cinco disparos, se encuentra con prisión domiciliaria a la espera del juicio. La familia, aunque cautelosa, se muestra optimista respecto al proceso judicial. Carla destacó que lograron un avance significativo al modificar la carátula de la causa, que inicialmente estaba planteada como “legítima defensa”. Además, -según expresó a LU12 AM680-recientes pericias balísticas han arrojado resultados “favorables” para su reclamo de justicia.