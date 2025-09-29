Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Caminera de Santa Cruz reforzó durante la última semana los controles preventivos en rutas y accesos a distintas localidades de la provincia, logrando cifras que muestran la magnitud del despliegue. Entre el 22 y el 28 de septiembre se fiscalizaron más de 11 mil vehículos y se identificaron a más de 25 mil personas en el marco de un operativo que combinó prevención, seguridad vial y tareas de verificación de antecedentes.

Los números oficiales dan cuenta de un trabajo sostenido en distintos puntos estratégicos de la provincia, con resultados concretos que permiten dimensionar el alcance de la medida. En total se realizaron 11.831 controles vehiculares, donde además de la documentación obligatoria se verificaron condiciones técnicas, uso de cinturón de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente. En paralelo, se identificaron a 25.501 personas, lo que muestra la amplitud del dispositivo preventivo en rutas que, en muchos casos, son paso obligado para transporte de cargas, turismo y circulación interprovincial.

Según pudo saber La Opinión Austral, uno de los aspectos más relevantes fue la detección de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. En esta ocasión, se registraron cuatro casos positivos de alcoholemia, lo que derivó en la retención preventiva de las licencias y la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, se labraron 36 actas de infracción vinculadas a faltas de tránsito, que incluyeron desde la ausencia de documentación hasta incumplimientos en materia de seguridad vial. En cuanto al secuestro de vehículos, fueron cuatro las unidades inmovilizadas por distintas irregularidades que impedían su circulación.

Momento en el que se realizaba un retén vehicular. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Otro dato que sobresale es el trabajo de coordinación con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que permitió detectar a tres personas sobre las que pesaban medidas cautelares dictadas por la Justicia. Según pudo saber este diario, en todos los casos, los involucrados debieron fijar domicilio ante el juzgado competente y, cumplido el trámite, pudieron continuar su recorrido.

La Policía Caminera destacó que el objetivo de estos despliegues no se limita a sancionar infracciones, sino a prevenir siniestros y reforzar la seguridad vial en una provincia caracterizada por grandes distancias, condiciones climáticas adversas y rutas de tránsito intenso, especialmente durante la temporada turística. Desde la fuerza remarcaron que el compromiso de los conductores es un factor clave: respetar las normas, no consumir alcohol al volante y mantener la documentación en regla son aspectos fundamentales para reducir riesgos.