El Cyber Monday 2025 comenzó con gran expectativa en todo el país. Entre el 3 y el 5 de noviembre, más de 900 empresas de distintos rubros —desde tecnología y electrodomésticos hasta indumentaria, turismo y servicios financieros— ofrecen miles de promociones y descuentos exclusivos para las compras por internet. Sin embargo, junto con la fiebre por las ofertas también crece un riesgo cada vez más presente: las estafas digitales.

En este contexto, la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, emitió un comunicado y difundió un video con recomendaciones clave para evitar caer en engaños virtuales. El área, a cargo del comisario Mario Ávila, viene observando un incremento sostenido en las denuncias por fraudes en línea durante los grandes eventos comerciales, especialmente aquellos que generan un alto tráfico en sitios de compras.

“Durante jornadas como el Cyber Monday, los delincuentes aprovechan la ansiedad de los usuarios por conseguir un buen precio. Envían correos falsos, crean páginas apócrifas o copian tiendas oficiales para robar datos personales o bancarios”, explicaron desde el área, y aclararon que las estafas digitales suelen mutar constantemente, adaptándose a las nuevas plataformas.

Entre las principales recomendaciones, la Policía santacruceña instó a los consumidores a verificar siempre que el sitio web sea oficial, comprobando que la dirección comience con “https://” y que figure dentro de la página del evento www.cybermonday.com.ar, donde están detalladas las tiendas adheridas oficialmente. “Si no se está seguro de la veracidad del sitio, es preferible no ingresar datos personales, bancarios ni de tarjetas de crédito o débito”, remarcaron desde el área de Cibercrimen.

También se aconseja desconfiar de las ofertas excesivamente económicas o que se alejan demasiado del precio real de mercado. “Nadie regala nada. Si un producto de alta gama aparece a la mitad o menos de su valor, probablemente no sea una oportunidad, sino una estafa”, agregaron los especialistas.

Otro de los puntos señalados es la necesidad de evitar los enlaces que llegan por WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos no solicitados. Los mensajes que prometen “ofertas exclusivas” o “premios instantáneos” suelen ser, en la mayoría de los casos, trampas de “phishing” diseñadas para robar contraseñas o información sensible. En caso de recibir un correo sospechoso, se recomienda no abrirlo y eliminarlo inmediatamente.

Desde la Policía santacruceña también sugieren activar alertas de movimientos en cuentas y tarjetas, de modo que cada compra o transacción genere una notificación por SMS o correo electrónico. De esta manera, el usuario puede detectar rápidamente si se realiza una operación no autorizada. En lo posible, se recomienda utilizar tarjetas de crédito en lugar de débito, ya que la legislación vigente permite desconocer un cargo fraudulento dentro de los 30 días posteriores a la operación.

El área de Cibercrimen, con sede en Río Gallegos, viene desarrollando tareas de prevención y capacitación tanto para los usuarios como para las instituciones públicas y privadas de la provincia. En los últimos meses, según trascendió, se incrementaron las denuncias por intentos de fraude relacionados con falsas promociones y ventas inexistentes.