Dan a conocer el veredicto en el juicio por la desaparición y crimen del abogado Salvador Altamura

Un tribunal dará a conocer el miércoles su veredicto en el juicio por el homicidio y la desaparición del abogado Salvador Altamura, ocurridos en julio de 2020 en el partido bonaerense de Quilmes y por el que está imputado el mejor amigo de la víctima, quien enfrenta dos pedidos de prisión perpetua y, en sus últimas palabras, reiteró que es "inocente", informaron hoy fuentes judiciales.

El imputado Rubén Darío Dening (55) puede ser condenado a la pena máxima contemplada por el Código Penal ya que se encuentra acusado de haber cometido los delitos de "robo calificado por su comisión mediante el uso de llave verdadera, en concurso con el homicidio calificado por preparar, facilitar, consumar y procurar la impunidad", en perjuicio de su amigo Altamura (48).

Según las fuentes, el veredicto será dado a conocer el miércoles próximo a las 14 en los tribunales de Quilmes, ubicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 475, por los jueces Rubén Darío Hernández, Alejandro Oscar Portunato y Julián Busteros, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de la mencionada localidad del sur del conurbano.

Al respecto, los voceros indicaron que Dening pidió no estar presente en la sala judicial durante la lectura de la sentencia, por lo que esperará el resultado del debate desde la cárcel en la que se encuentra alojado desde hace tres años, cuando fue capturado vestido con una campera de Altamura y con más de 300.000 pesos y 31.000 dólares, mientras intentaba fugarse en una bicicleta a la provincia de Entre Ríos.

En la última audiencia, el acusado tuvo la oportunidad de pronunciar sus palabras finales ante el tribunal, al cual le remarcó, con una expresión fría en su rostro, ser "inocente de todos los cargos" que se le imputan.

Tras ello, Dening se retiró de la sala custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mientras era insultado por familiares de la víctima, quienes le gritaban "asesino", "amigo traidor" y "decí dónde tiraste a Salvador".

También durante la audiencia final tuvieron lugar las réplicas del fiscal de juicio Andrés Nieva Woodgate a los alegatos esgrimidos por la defensa de Dening, compuesta por los abogados Matías Aquino y Nicolás Agustín Payarola Hernayes.

En dicha presentación, Nieva Woodgate consideró "fehacientemente acreditado" que el imputado mató a Altamura, a la vez que el representante del Ministerio Público agregó que el crimen tuvo lugar luego de que la víctima fuera emboscada por dos o más personas después de que los asesinos cortaran el suministro eléctrico de la cuadra en la que desapareció Salvador.

Previamente, tanto el fiscal de juicio como los abogados querellantes Braian Vidal y Ana María Pecone habían solicitado al TOC 3 que Dening sea condenado a prisión perpetua, donde las partes acusadoras coincidieron en que el acusado mató a Altamura con el objetivo de robarle dinero y que lo hizo "de manera tan efectiva que logró la desaparición de su cuerpo".

Por su parte, los defensores señalaron que "los hechos no están probados" y que se "construyó" una imputación falsa contra Dening, por lo que pidieron su absolución y su inmediata excarcelación.

El juicio por el crimen de Salvador comenzó el pasado 17 de octubre, donde en la primera audiencia, el padre de la víctima reconoció ante el tribunal a Dening como la persona que en las cámaras se seguridad quedó registrada cuando conducía la moto de la víctima, luego descartada en las adyacencias de la Villa Itatí de Bernal.

Dicha filmación se le fue exhibida a varios de los testigos del juicio y al menos siete de ellos dijeron creer que era Dening quien estaba a bordo del rodado.

También durante el debate, el imputado aceptó declarar y trató de vincular el caso de Altamura con el comisario mayor Francisco Centurión, detenido por la desaparición de otro joven llamado Lucas Escalante, quien es buscado desde el 9 de diciembre pasado.

Además, Dening señaló que Altamura tenía “deudas” y que en los últimos días su amigo “estaba con miedo y se quería ir”.

Consultado sobre por qué se fugó cuando lo imputaron, el acusado sostuvo que tenía miedo y que, en realidad, la plata que le secuestraron cuando finalmente lo capturaron eran “ahorros propios”.

La víctima fue vista por última vez el 13 de julio de 2020, a las 17.08, en las inmediaciones o en el galpón situado en la calle Rodríguez Peña 1210 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes, junto al acusado Dening.

En el requerimiento de elevación a juicio -y al que tuvo acceso Télam-, la fiscal Ximena Santoro sostuvo que Dening "a fin de preparar su posterior accionar ilícito y con el propósito de lograr su impunidad le dio muerte a Salvador Altamura".

Para la fiscalía, luego de asesinar a su amigo, el acusado tomó la motocicleta de la víctima y se dirigió hacia su departamento, ubicado en la calle 25 de Mayo 217, en pleno centro de Quilmes, donde "se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero no especificada y un arma de fuego calibre 9 milímetros", propiedad del abogado.

La fiscal Santoro desdobló la causa, ya que continúa con la investigación para hallar los restos de Altamura y, desde abril del 2022, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece una recompensa de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos para toda persona que aporte información fehaciente para encontrar el cuerpo del abogado. (Télam)