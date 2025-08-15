Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz realiza este mediodía de viernes un allanamiento en la casa de un conocido médico de Río Gallegos, en el barrio Ayres Argentinos.

Según pudo conocer La Opinión Austral, se lo acusaría de defraudación al Estado. El hombre, recientemente, era un prestador de la Caja de Servicios Sociales.

El operativo, realizado en la casa del acusado en donde también funciona su consultorio médico, está siendo encabezado por la División de Investigaciones de Río Gallegos.

NOTICIA EN DESARROLLO