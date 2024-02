Delincuentes maniataron a una mujer y a su nieto, y amenazaron con secuestrarlo en Santos Lugares

Una mujer y su nieto fueron maniatados por tres delincuentes que armados y encapuchados ingresaron a robar a su vivienda en la localidad de Santos Lugares, donde amenazaron con llevarse secuestrado al menor, informaron hoy fuentes policiales y de la familia.

El hecho ocurrió esta mañana cerca de las 8.30 cuando delincuentes encapuchados ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Doctor Sabattini al 4200, en la localidad de Santos Lugares, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Fuentes policiales indicaron que los asaltantes, que vestían ropas oscuras, se dieron a la fuga con la suma de 25 mil pesos y un teléfono celular marca iPhone.

Nicolás, hijo y tío de las víctimas, indicó que cuando llegó a la vivienda encontró a su madre y al menor “llorando y en estado de shock”.

“Cuando llegué, mi madre me cuenta que entraron a la casa y que los delincuentes le decían que habían secuestrado a su marido. Amenazaron y redujeron a mi mamá y a mi sobrino, que tiene 7 años. También amenazaron con llevárselo a él”, relató Nicolás al canal Todo Noticias.

El hombre señaló que las víctimas fueron maniatadas con corbatas y sogas, y que los delincuentes “les pedían sumas millonarias en dólares”.

“Le dijeron 'dame todos los dólares, los 500 mil dólares, porque tengo secuestrado a tu marido' en el auto. Le dicen la marca y que si no le dan la plata les van a hacer algo”, sostuvo.

En tanto, el hombre estimó que los asaltantes hicieron inteligencia previa al hecho y que vieron salir a la pareja de su madre de la casa rumbo al trabajo.

“Enseguida comprobamos que no estaba secuestrado”, concluyó.

El robo es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de San Martín. (Télam)