Desalojan por completo la comisaría de Rosario en la que hubo una fuga masiva

La comisaría rosarina en la que el 21 de diciembre hubo una fuga masiva de presos fue desalojada hoy mediante el traslado de los 27 detenidos que allí permanecían hacia una unidad carcelaria con el objetivo de que la Policía "recupere su operatividad" y la custodia quede a cargo del "sistema penitenciario", informaron las autoridades.

"Estamos trabajando a una marcha completamente forzada para cumplir con la demanda del gobernador (Maximiliano) Pullaro de sacar a los policías a la calle y meter a los presos custodiados en los penales", dijo esta mañana en conferencia de prensa la secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri.

La medida fue dispuesta para la seccional 21ra. de Rosario, desde donde un total de 27 detenidos fueron trasladados bajo una fuerte custodia a la Unidad Penal 11 de Piñero.

La funcionaria informó que la comisaría fue completamente vaciada y aclaró que los evadidos que ya fueron recapturados quedaron alojados en la cárcel de Coronda.

El jueves pasado, en esa comisaría de la zona sur de Rosario se produjo la fuga de 25 presos que violentaron una puerta trasera y alcanzaron los techos.

Al advertir la fuga, de inmediato se montó un operativo cerrojo que permitió recapturar en los alrededores de la zona a nueve de los prófugos.

En los siguientes días, en múltiples operativos fueron recapturados otros siete evadidos, por lo que siguen siendo intensamente buscados los 9 restantes.

Esa comisaría tiene capacidad para 16 presos y había 48 alojados al momento de producirse la fuga, añadieron los informantes.

En ese sentido, Masneri afirmó que "las comisarías no están para contener presos durante demasiado tiempo".

"Se llaman Módulos Transitorios de Detención por una razón, debe ser transitorio, no tienen los medios de seguridad suficientes por eso estamos trabajando para que la policía recupere su operatividad y los internos estén donde tienen que estar que es el sistema penitenciario", remarcó.

A su vez, indicó que "es de público conocimiento que durante cuatro años no se hizo absolutamente ninguna obra penitenciaria" en la provincia.

"La única que se inauguró y que se puso en funcionamiento luego de mucho trabajo y demandas desde el poder legislativo cuando el gobernador (por Pullaro) era presidente de nuestro bloque es la Subunidad 3 que tendría que haber reemplazado a la Unidad 3, pero debido a la completa falta de obra pública eso no fue posible", finalizó. (Télam)