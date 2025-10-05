Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según pudo saber La Opinión Austral, la menor se habría ausentado de su cada durante la madrugada del domingo. Su mamá Malvina Díaz publico en sus redes sociales que la menor habría salido sin su teléfono celular lo que le llamó la atención porque no es de realizar este tipo de actos. También, explicó que ella no es de andar sola en la calle.

En otra publicación, su madre especificó que la menor estaba vestida tal cual se ve en la foto. Por estas horas, la Opinión Austral pudo confirmar que continúa la búsqueda.

Ante cualquier información comunicarse al teléfono de la mamá 2966-512861.

En estas horas de incertidumbre, su mamá sigue pidieron por su aparición: “Decime que estás bien y dónde estás”.