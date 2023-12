Desbaratan una narcobanda tras allanamientos simultáneos en el Gran Rosario

Una organización criminal dedicada al narcomenudeo que operaba en el Gran Rosario fue desbaratada hoy mediante once allanamientos en los que se detuvieron a 14 personas y se secuestraron armas, vehículos, celulares, dinero y poco más de tres kilos de cocaína fraccionada para ser vendida, informaron fuentes policiales.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal 4, a cargo de Marcelo Martín Bailaque, y contaron con la supervisión de la Secretaría Penal 2 de María Victoria Gastellu.

La narcobanda que fue desarticulada, luego de tres meses de tareas de inteligencia, vendía drogas ilegales en las zonas oeste y sur de Rosario y en ciudades aledañas del Gran Rosario.

Los allanamientos, llevados a cabo por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), se realizaron en Ayacucho al 4000, Centeno al 200, Necochea al 4000, Biedma al 1200, Isola al 100, calle 1814 al 4100 y Becquer al 200 bis, de la ciudad de Rosario, y en Levalle al 2300 de Villa Gobernador Gálvez.

En esos domicilios, los uniformados secuestraron 3.716,12 gramos de cocaína, 474 dosis de marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros marca Bersa y varias municiones, un automóvil y dos motoa, 101.460 pesos, dos balanzas de precisión y doce teléfonos celulares.

Además, los allanamientos arrojaron un total de 14 personas detenidas, entre las cuales figuran Jorgelina N., quien sería la hermana de Alejandro "Chuky Monedita" Núñez, un detenido de alto perfil en la cárcel de Piñero desde 2015 por liderar una asociación ilícita; y la "Chichina", como se conoce en el mundo del hampa a María Acosta, una vendedora de sustancias prohibidas en el barrio Tablada de Rosario, indicaron fuentes de la investigación.

Otros de los detenidos son Lorena A, Verónica A., Héctor A., Melina C, Ailen C., Luciana C., Tatiana C., Alexis V., Sandra R., Claudia O., Luciano A. y José R, quienes quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de drogas.

Según trascendió, varios de los detenidos cumplían prisión domiciliaria y otras restricciones, por causas penales que tramitan en la Justicia Federal y en la provincial.

(Télam)