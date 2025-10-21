Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia de Alexis Ezequiel Acosta, un vecino de Río Gallegos de 41 años, vive horas de angustia. El hombre viajó a la provincia de Buenos Aires a fines de septiembre y debía regresar a principios de octubre, pero desde el 11 no se sabe nada de él. La Policía de Santa Cruz activó los protocolos oficiales y su caso ya fue incorporado al Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX).

La historia de Alexis Acosta mantiene en vilo a su familia y despierta una profunda preocupación en Río Gallegos. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hombre, de 41 años, salió de la capital santacruceña el 31 de septiembre rumbo a la ciudad bonaerense de Punta Alta, con la idea de realizar un viaje breve. Según sus allegados, debía regresar a principios de octubre, pero nunca lo hizo. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y nadie volvió a tener contacto con él.

Según pudo saber este diario, la última comunicación que mantuvo con su entorno fue el 11 de octubre, cuando habló con familiares por última vez. Desde ese día, el silencio fue total. Las horas se transformaron en días, y la incertidumbre en angustia.

La Policía de Santa Cruz, en coordinación con fuerzas de seguridad de Buenos Aires, lleva adelante las tareas de búsqueda. El caso fue incorporado al Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX), una herramienta oficial que permite unificar esfuerzos entre distintas jurisdicciones para localizar a personas desaparecidas. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con su paradero.

Con el objetivo de facilitar su identificación, la fuerza provincial difundió las características físicas de Alexis. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello castaño con canas, ojos marrones y barba. Presenta además un lunar en el lado izquierdo del rostro, un rasgo distintivo que podría ser de gran ayuda.

Uno de los datos más relevantes es la presencia de tatuajes visibles: en su brazo izquierdo lleva grabada la frase “Comando Infante de Marina”, mientras que en su mano derecha tiene una serpiente tatuada. Ambas marcas podrían ser determinantes si alguien lo ve o tiene alguna información. Desde la División de Investigaciones indicaron que ya se contactaron con distintas dependencias de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la policía de Punta Alta, Bahía Blanca y zonas cercanas, para extender la búsqueda.