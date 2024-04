La Cuenca Carbonífera no sale de la conmoción tras la noticia del fallecimiento de una reconocida vecina que perdió la vida en un incidente vial el pasado jueves.

Se trata de Eliana Marina Guanuco, una trabajadora del Honorable Concejo Deliberante de Río Turbio que viajaba como acompañante en un auto que protagonizó un triple choque en cadena que se registró en la Ruta Complementaria N°20 y donde, además, murió una pareja de visitantes oriundos de Chile, el pasado jueves en horas de la mañana.

Marina trabajaba junto a la concejal Griselda Sandoval y, ella a través de las redes sociales dio un sentido comunicado expresando lo que para ella representaba la pérdida de la mujer que, además, era madre de tres nenes.

“Se fue mi mano derecha, mi amiga, la que me enseño todo lo que se, la que siempre me daba fuerzas para seguir adelante” comenzó diciendo la edil y agregó: “Marina fuiste un pilar fundamental en esta nueva vida, te debo todo lo que soy, siempre con esa calma y esa entereza para planificar toda mi agenda, nada será igual sin vos, dejaste un gran vacío y unas ganas de hacer tantas cosas, de seguir luchando para solucionar todo lo que veías mal. Ayer estabas tan feliz, no parabas de proyectar, siempre hacia adelante, armaste agenda hasta agosto”.

En el mismo sentido, la funcionaria habló respecto de la situación en la calzada donde se registró el incidente vial que se cobró la vida de Marina. “Esa maldita ruta te llevo de nuestro lado, esa ruta sin señales, donde nadie respeta la velocidad, donde todos se “tiran la pelota”, de si es provincial, nacional o municipal…donde sigue llevándose vidas y parece que a nadie les importa. Pero seguiremos luchando porque algo habrá que hacer para que esto ya no vuelva a suceder. Mis condolencias para toda la familia Guanuco”.

Tras el fallecimiento de Marina, el intendente de Río Turbio decretó, a partir del jueves cuando ocurrió la tragedia, tres días de duelo, además del asueto administrativo para el viernes que pasó.

El mismo viernes desde la mañana y hasta entrada se hizo el velorio de Marina. El mismo se realizó en la sala de la Empresa de Servicios Funebres El Rincón de Luemm, desde las ocho hasta las dos de la tarde con una gran acompañamiento de quienes conocieron a la vecina y, obviamente, de sus familiares y amigos.

Luego de las dos de la tarde, los restos de Marina fueron trasladados al cementerio para que le dieran sepultura