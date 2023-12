Desplazan a un comisario tras la agresión a un juez federal dentro de una comisaría

Un comisario de la Policía de Santa Cruz fue desplazado de su cargo luego de la agresión que sufrió un juez federal que se presentó en una seccional policial de la ciudad de Rio Gallegos ante un habeas corpus elevado por un detenido en esa seccional, informaron hoy oficialmente.

Se trata del comisario Ramón Quipildor, quien el miércoles pasado quedó filmado mientras agredía dentro de la comisaria 3a.de Río Gallegos al juez federal Claudio Marcelo Vázquez, a quien le gritó "acá mando yo", mientras le aseguraba que dejaba "bastante qué desear como juez".

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se difundieron en las redes sociales y se viralizaron en pocos minutos.

El Ministerio de Gobierno de Santa Cruz comunicó que el episodio constituye una deshonra a la imagen institucional y afirmó que se debió "impartir un temperamento ejemplificador", por lo que se decidió el desplazamiento del comisario Quipildor como así también del personal que se encontraba de guardia en ese momento.

"Ante los hechos ocurrido en Río Gallegos y que tomaron trascendencia pública, los cuales afectan la investidura de los magistrados federales y de la institución policial", el Ministerio de Seguridad ordenó la remoción de la totalidad del personal policial involucrado.

El comunicado oficial expresa que "este tipo de hechos constituyen una deshonra a la imagen institucional, lo que no va a ser avalado ni permitido por el Comando Institucional de la Policía ni por esta cartera ministerial, debiéndose impartir un temperamento ejemplificador para que estas acciones no vuelvan a tener lugar en ninguna dependencia de la institución policial".

Sin embargo, el comisario Quipildor expresó hoy a través de un video en las redes sociales que el juez Vázquez fue quien lo amenazó a él cuando se presentó en la comisaría a su cargo "sin identificarse y exigiendo ver a un preso".

Según el jefe policial, el magistrado le dijo "ya vas a saber quién soy, papá" cuando salió "a calmar la situación", pero que la "discusión subió de tono".

"No fui cuidado como jefe de dependencia", señaló el comisario sancionado, al insistir en la necesidad de respeto y cumplimiento de las leyes.

En el video que se viralizó del hecho ocurrido el miércoles pasado, se observa al comisario Quipildor cuando increpa al juez y le dice: "Dejás mucho que desear como juez" y "acá mando yo".

Según lograron determinar los investigadores, el juez Vázquez concurrió a la dependencia policial a raíz de la presentación de un hábeas corpus que redactó de puño y letra un preso allí detenido.

Fuentes de la investigación señalaron que se trata de un hombre extranjero que había sido capturado días atrás en el marco de una causa de trata de personas que tramita el fuero federal.

La Seccional Tercera de Policía de Río Gallegos solo alberga a mujeres, aunque este hombre, de quien no trascendió su identidad, aún permanecía allí, aunque luego de este episodio fue trasladado a otra seccional. (Télam)