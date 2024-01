Detienen a dos adolescentes por matar a otro de un puntazo para robarle la mochila en Chascomús

(Agrega declaraciones de la abuela de la víctima) Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos acusados de haber participado en el crimen de Nicolás Riccardi (16), quien fue asesinado de un puntazo durante un asalto en la ciudad bonaerense de Chascomús, con lo que ya son tres los aprehendidos por el hecho, informaron hoy fuentes policiales.

Las detenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Chascomús, quienes aprehendieron al chico de 15 años en su domicilio, ubicado en la mencionada localidad del interior de la provincia de Buenos Aires.

En cambio, el sospechoso de 17 años intentó ocultarse en la ciudad de La Plata, donde fue detenido en la intersección de las calles 152 y 13.

Fuentes policiales afirmaron que ambos acusados fueron trasladados al Centro de Contención de Menores de Dolores, donde quedarán alojados a disposición de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de la jurisdicción, aunque el de 15 por su edad es inimputable.

De esta forma, ya son tres los detenidos por el crimen de Riccardi, ya que ayer había sido apresado un joven identificado como Marcos Muñiz (22).

Una fuente de la investigación explicó a Télam que, en principio, uno de los menores de edad fue quien aplicó el puntazo mortal a la víctima, a quien abodaron para robarle la mochila.

De acuerdo a la pesquisa, la víctima se encontraba con dos amigos de 16 y 17 años, con quienes había salido durante la noche del domingo.

Mientras bebían agua junto a la laguna, en la intersección de las avenidas Lastra y Costanera, los tres chicos fueron abordados por tres jóvenes con intenciones de robo, momenro en que uno de los amigos de Nicolás quiso resistirse y le dio un golpe de puño a uno de los asaltantes.

Luego de ello, Nicolás y sus amigos comenzaron a correr en distintas direcciones para escapar, aunque comenzaron a ser perseguidos por los ladrones.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los pesquisas, los tres delincuentes corrieron detrás de Nicolás con el objetivo de robarle la mochila y en ese marco lo apuñalaron.

La víctima fue hallada muerta, tendida boca abajo, por un vecino, en el estacionamiento de un complejo de departamentos situado en las calles Sáenz Peña y Franklin, a 500 metros del lugar donde se inició el asalto, agregaron los informantes.

Según indicaron los voceros, en un tramo de ese trayecto, el adolescente de 16 años recibió una puñalada con un fierro punzante a la altura del corazón por parte de sus perseguidores y, finalmente, falleció.

En relación a ello, las fuentes precisaron que el informe preliminar de la autopsia del adolescente arrojó que su muerte fue a causa de una "herida con elemento punzocortante en hemitórax izquierdo con compromiso del corazón y pulmón".

Esta mañana, la abuela del adolescente asesinado, Lita, afirmó en declaraciones a Crónica TV que a su nieto "lo mataron por una mochila que solamente tenía un buzo adentro".

"Lo mataron por nada. Él había ido al cumpleaños de un amigo, luego cuando terminó, fueron a dar una vuelta a la laguna porque la noche estaba linda y había una kermesse", lamentó Lita.

La mujer señaló que a los asesinos "les tendría que caer todo el peso de la ley" y pidió que "la justicia sea igual para todos":

"No me importa que sean menores. Estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Esto tiene que terminar, tienen que ser los malos adentro y los buenos afuera", opinó.

Finalmente, la abuela de Nicolás describió a su nieto como "educado, dulce, cariñoso y trabajador".

"Nico tenía valores que hoy ya no hay. Él tenía todo lo que hoy se está perdiendo. Le quedaba transitar mucho", concluyó.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chascomús, Mariela Moscarella, dio a conocer mediante un comunicado que "los tres imputados por el crimen de Nicolás fueron detenidos".

"En todo momento, la Justicia y la Policía trabajaron de manera articulada y con la mayor celeridad posible para avanzar en el esclarecimiento del caso. Continuaremos en diálogo permanente con la familia. Seguiremos acompañando en todo lo necesario para que haya justicia", expresó.

En la causa interviene la fiscal del Fuero de la Responsabilidad Juvenil 2 de Dolores, Mónica Ferre, quien inició actuaciones por "homicidio agravado criminis causa".

El asesinato del joven generó gran conmoción y los medios locales publicaron una necrológica en la que detallaron que los restos del adolescente eran velados esta mañana en la sala de Remedios de Escalada 92 para luego ser trasladados para su inhumación al Cementerio Municipal. (Télam)