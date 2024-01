Detienen a otro sospechoso por el crimen de un joven durante un intento de robo en Monte Chingolo

Un joven de 19 años fue detenido acusado de ser uno de los dos delincuentes que mató de un tiro por la espalda a Maximiliano Rojas (27) para robarle la motocicleta el pasado sábado en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, informaron hoy fuentes judiciales.

El apresado fue identificado como Ciro Canoza, el segundo detenido por el caso, quien se entregó en la Delegación Departamental de Avellaneda, donde quedó alojado a la espera de ser indagado por el fiscal Martín Darío Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, por delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito (criminis causae) y robo agravado por su comisión con arma de fuego, ambos en concurso real entre sí", añadieron los voceros a Télam.

Por el crimen de Rojas ya se encontraba detenido un adolescente de 17 años, quien al igual que Canoza es conocido en la zona de Quilmes por varios delitos, agregaron los informantes.

La policía estaba tras los pasos de Canoza desde poco después del crimen, cuando dejó en la vivienda de un allegado la moto Honda CG color blanca con la baulera negra que fue utilizada en el hecho y que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

También, durante un allanamiento, los investigadores habían incautado unas zapatillas blancas con base de cápsula de aire que coinciden con las utilizadas por el primer detenido menor de edad y un casco gris con detalles rojos marca Hawk que le fue sustraído a la víctima cuando le robaron su motocicleta color azul de 110 cilindradas.

Durante el asalto, Rojas recibió un balazo que le ingresó por la espalda y le salió por el pecho.

Este dato refuerza la hipótesis de los investigadores que indica que la víctima fue asesinada luego de que no se resistiera al intento de robo de su motocicleta, la cual finalmente no fue sustraída por los delincuentes.

Según testigos que declararon en la causa, tras el crimen los dos sospechosos discutieron, ya que uno le reprochó a su compañero "por qué lo había matado", a lo que el otro le respondió que se le "había escapado el disparo".

De los registros surgió que el adolescente detenido tiene un ingreso en una comisaría de Quilmes el pasado 13 de este mes por circular con una motocicleta con pedido de captura por robo en Lanús.

El crimen de Rojas ocurrió el pasado sábado alrededor de las 7, en avenida Eva Perón (ex Caaguazú) y San Carlos, a metros de la Plaza Facundo Quiroga, en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús.

El joven de 27 años iba en su moto de color azul de 110 cilindradas cuando de repente se le pusieron a la par dos delincuentes que se desplazaban en otra moto negra y le dispararon con fines de robo.

Rojas murió casi en el acto y quedó tendido al lado de su vehículo, mientras que los agresores escaparon. (Télam)