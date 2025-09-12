Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó sobre un importante procedimiento realizado en la ciudad de Río Gallegos, que culminó con la aprehensión de un individuo, el secuestro de un arma de fuego y la incautación de estupefacientes.

El operativo se enmarcó en dos investigaciones iniciadas a raíz de hechos ocurridos los días 7 y 9 de septiembre, en jurisdicción de la Comisaría Sexta y la Comisaría Segunda de Río Gallegos. Según las denuncias, un hombre que circulaba en un vehículo Renault Sandero habría amenazado a víctimas con un revólver. Cabe destacar que el automóvil pertenecía a una de las denunciantes, quien reclamaba su devolución luego de haberlo entregado para reparación.

El día 11 de septiembre, a las 16:10 horas, personal de la División de Investigaciones localizó el vehículo en calle Capitán Giachino al 200. En ese lugar se produjo la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría Segunda. Asimismo, por orden judicial, se llevó a cabo el allanamiento del domicilio del detenido y la requisa del automóvil, que quedó secuestrado.

Durante las diligencias, la Policía de Santa Cruz secuestró: Un arma de fuego tipo revólver, cartuchos y vainas servidas y Trece envoltorios con una sustancia blanquecina polvorienta. El test realizado por la División Narcocriminalidad confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso superior a 11 gramos. La situación fue informada de inmediato a la Unidad Fiscal Federal.

En el procedimiento también intervino personal de la División Gabinete Criminalístico, y la investigación continúa en curso.