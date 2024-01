Detienen a un joven por el crimen del remisero asesinado de un balazo en agosto en José C. Paz

Un joven fue detenido en el partido de Moreno, acusado de ser uno de los asesinos del remisero César Roberto Ortega, quien a fines de agosto del año pasado fue asaltado y ejecutado de un tiro en la cabeza en José C. Paz cuando fue a saludar a un amigo que cumplía años, en lo que los investigadores lo describieron como "uno de los criminales más buscados" de la zona, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Juan Manuel Saavedra (25), alias "Manu", quien fue apresado esta madrugada luego de las tareas de investigación de los detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA), y de la fiscal Alejandra Burgés, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentina.

Según precisaron las fuentes, Saavedra está acusado del homicidio de Ortega, de 66 años, quien fue asesinado en agosto último de un disparo en la cabeza dentro de su vehículo Renault Megane cuando llegaba junto a su esposa a la casa de un amigo que cumplía años, en José C. Paz.

El joven fue apresado luego de que los investigadores establecieron a través del análisis de los teléfonos celulares que el sospechoso dormía en una vivienda en ese partido bonaerense y que también visitaba seguido una casa en la localidad de Cuartel V, en Moreno.

Fue entonces que tras un allanamiento de urgencia en uno de los objetivos fue hallado Saavedra, quien tenía en su poder un revolver calibre .38 especial y varias municiones.

"Se había teñido el pelo y se encontraba con la madre cuando fue detenido", precisó a Télam una fuente del caso.

El joven ya había sido identificado con anterioridad por la policía, que cuando fue a allanar la vivienda en donde se encontraba junto a otras personas, logró darse a la fugar amenazando a punta de pistola a un conductor que pasaba por el lugar, a quien le ordenó que lo lleve hasta las inmediaciones de la casa de sus familiares, en Cuartel V.

Según precisaron los investigadores a Télam, Saavedra "es uno de los criminales más buscados en la jurisdicción de Malvinas Argentinas".

Tras la detención del sospechoso, son dos los imputados por el "homicidio agravado en concurso con el robo" de Ortega, ya que también había sido apresado Ezequiel Miranda (24) cuando caminaba por la estación de trenes de José C. Paz y quedó imputado de ser uno de los dos autores del asalto y homicidio del remisero de 66 años.

El crimen de Ortega ocurrió el domingo 27 de agosto último a las 19.40 en las calles Mayagüez, entre Fragata Sarmiento y La Habana, del barrio Urquiza, de José C. Paz, hasta donde el remisero había llegado junto a su mujer a bordo de su auto para saludar a un amigo que cumplía años.

Según las fuentes, en esas circunstancias fue interceptado por al menos dos ladrones que llegaban a pie, que estaban vestidos con ropas deportivas y que lo amenazaron para robarle su Renault, que utilizaba para trabajar.

La víctima quiso resistirse y no les dio las llaves del auto, momento en que uno de los asaltantes le gritó "callate porque te pego un tiro" y, tras un forcejeo, le apoyó un arma en la cabeza y lo mató de un balazo.

Tras ello, los dos asaltantes abordaron el auto y huyeron del lugar, donde quedó la mujer de Ortega ilesa, ya que logró correr hasta la esquina y resguardase del ataque y pedir ayuda.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad privada en la que se observa cuando el matrimonio se acerca con su vehículo, dobla para su izquierda para agarrar la calle donde vive su amigo y, en ese momento, son vistos por los dos delincuentes, que rápidamente se abalanzan sobre el auto y apuntan a las víctimas.

El remisero fue trasladado al hospital Mercante de José C. Paz, aunque al llegar los médicos constataron que ya había fallecido debido a la lesión que presentaba en la cabeza.

Los pesquisas iniciaron las tareas con la búsqueda del auto robado y, mediante información obtenida, más la ayuda de un dron, lograron dar con el Megane de la víctima en la manzana 10 del barrio René Favaloro, de José C. Paz.

Por el caso también hubo cinco personas detenidas, que luego fueron liberadas, investigadas por tener en su poder con fines de desmantelamiento para la posterior venta partes del auto de la víctima. (Télam)