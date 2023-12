Detienen al hombre que le arrojó un botellazo a Milei durante la asunción presidencial

El hombre que desde ayer estaba con pedido de captura por haber arrojado el domingo una botella a la comitiva que trasladaba al presidente Javier Milei desde el Congreso Nacional a la Casa Rosada por la Avenida de Mayo fue detenido esta mañana en la puerta del canal Crónica HD, informaron fuentes policiales.

Se trata de Gastón Ariel Mercanzini (51), quien se presentó en el canal con la intención de ofrecer una nota pero, al tomar conocimiento de que estaba en la zona, efectivos de la Policía de la Ciudad lo detuvieron alrededor de las 10.45 en la puerta, sobre la avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo.

Mercanzini, quien vestía la misma ropa con la que el domingo quedó filmado – jean y camisa manga corta a cuadros-, llegó a decirle a la producción del canal de noticias que su intención era pedir "perdón" por lo que había hecho y que ese día estaba alcoholizado.

Las fuentes indicaron que, al ver al personal policial, el imputado en ningún momento opuso resistencia y entregó su documento para ser identificado.

El arresto también fue confirmado por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien en su cuenta de la red social X señaló: "Agresor detenido. La Policía de la Ciudad acaba de detener al presunto agresor del Presidente @JMilei. Ya está a disposición de la Justicia. Es con orden".

Unos minutos más tarde, también en la red social X, la ministra de Seguridad de la Nación, posteó: "Mercanzini preso. Justicia, Nación y Ciudad, juntos contra los delincuentes que creen que siguen viviendo en el país de la impunidad. Lo dijimos: el que las hace, las paga".

Voceros policiales indicaron a Télam que, más temprano, Mercanzini había ido a la puerta de Radio 10, en el barrio de Palermo, con las mismas intenciones de salir al aire, pero de allí ya se había retirado cuando la policía llegó para chequear si se trataba del buscado.

Si bien tenía la misma ropa, el ahora detenido no llevaba la mochila con la que quedó grabado el domingo y solo portaba una bolsa de tela con algunas pertenencias.

A su vez, Mercanzini presentaba en el lado izquierdo de su frente, arriba de la ceja, una amplia cicatriz con al menos cinco puntos de sutura, una lesión que tampoco tenía el domingo.

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 1E que actuaron en el arresto, entregaron el detenido a sus colegas de la División Asuntos Constitucionales de la Policía Federal Argentina (PFA), que lo venían buscando desde el día del hecho.

"Yo no quise lastimar a nadie, lo siento mucho, les pido mil disculpas. Se me escapó", dijo Mercanzini ante la prensa antes de ascender esposado al auto de la PFA.

Fuentes de la fuerza federal informaron a Télam que Mercanzini fue trasladado a las 11.50 desde la puerta del canal de TV por un amplio dispositivo de seguridad con varios autos y motos hasta la sede de la División Asuntos Constitucionales -en Moreno 1417-, donde fue fichado y de allí irá a la Superintendencia de Investigaciones de la PFA, ubicada en el cruce de Madariaga y General Paz, en el barrio de Villa Lugano, donde quedará alojado en la alcaidía, a disposición de la justicia.

Fuentes judiciales señalaron que la indagatoria será mañana en los tribunales federales de Retiro, en la avenida Comodoro Py 2002, y estará a cargo del juez federal 12, Ariel Lijo, quien por estas horas aguarda una serie de informes médicos sobre el acusado que al menos será imputado por las lesiones agravadas al efectivo policial.

La detención de Mercanzini había sido ordenada ayer por el juez federal Ariel Lijo, luego de que fuera identificado por videos de cámaras de seguridad como el hombre que había intentado agredir al flamante jefe de Estado y que lastimó con el botellazo a uno de sus custodios en el rostro.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando, tras el acto de traspaso de mando y la jura en el Congreso, Milei se trasladaba en un auto descapotable por Avenida de Mayo rumbo a la Casa de Gobierno.

A la altura de la calle Montevideo, uno de los custodios, el subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) Guillermo Armentano, recibió el impacto de una botella que había sido arrojada desde la vereda por un hombre.

La acción quedó registrada por las cámaras de televisión, pero además, los investigadores obtuvieron un video de una cámara de seguridad privada de la cuadra, donde se observó que el agresor -un hombre con camisa de mangas cortas y que portaba una mochila-, venía caminando a la par de la comitiva, se acercó a la gente que saludaba al presidente junto al vallado, arroja la botella y se aleja a pie.

El ministro Wolff explicó ayer que luego del hecho el hombre llegó a ser identificado y se le labró un acta por protagonizar algunos incidentes con los seguidores del presidente, pero que en ese momento no se lo detuvo porque se desconocía que había sido el autor de la agresión a la comitiva oficial.

Luego, cuando con los videos se identificó al sospechoso, la Policía de la Ciudad advirtió que se trataba de Mercanzini y, con esa información, la justicia federal ordenó su detención.

Mercanzini registra antecedentes por "daño agravado" en un hecho por el que fue detenido el 5 de julio pasado, cuando rompió con una varilla metálica el parabrisas y una ventanilla de una camioneta Citröen Berlingo del Gobierno de la Ciudad, en la puerta de un parador de Parque Chacabuco. (Télam)