Un operativo de Seguridad Urbana en el barrio Villa Mitre de la capital salteña derivó en la detención de un hombre de 45 años que registraba un “código rojo” proveniente de la provincia de Santa Cruz. La intervención se dio a partir de una alerta al 911 por un incidente familiar.

El procedimiento policial que comenzó como respuesta a una situación de conflicto intrafamiliar terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de otra provincia. El hecho ocurrió en el barrio Villa Mitre, en la ciudad de Salta, donde efectivos de Seguridad Urbana actuaron tras un llamado al Sistema de Emergencias 911.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte del país, la intervención se produjo este martes por la noche luego de que se reportara un incidente familiar en una vivienda de ese sector de la capital salteña. Al arribar al lugar, los uniformados identificaron a un hombre de 45 años que se encontraba involucrado en la situación. Durante la verificación de antecedentes, el sistema arrojó un “código rojo” con requerimiento judicial vigente emitido desde la provincia de Santa Cruz.

Ese tipo de alerta implica que la persona posee un pedido de captura activo, lo que obliga al personal policial a proceder de inmediato a su aprehensión. Según trascendió, el sujeto no opuso resistencia al momento de ser detenido, lo que permitió que el procedimiento se desarrollara sin mayores incidentes ni lesiones para terceros.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial más cercana, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal correspondiente, que tomó intervención en el caso. A partir de ahora se activarán los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para coordinar con las autoridades de Santa Cruz, provincia desde donde se había emitido el requerimiento, a fin de avanzar con su situación procesal.

Este tipo de procedimientos reflejan el funcionamiento articulado de los sistemas de información entre provincias, que permiten detectar personas con medidas judiciales pendientes aun cuando se encuentren a cientos o miles de kilómetros del lugar donde se originó la causa.

Si bien no trascendieron detalles sobre la causa que motivó el pedido de captura desde Santa Cruz, fuentes ligadas al procedimiento indicaron que la intervención local se limitó inicialmente al incidente familiar que dio origen al llamado al 911. El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal interviniente, mientras se aguarda la comunicación oficial con las autoridades judiciales de Santa Cruz.