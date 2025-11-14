Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División de Investigaciones logró esclarecer un robo ocurrido días atrás en una vivienda del barrio Gregores de la ciudad de Río Gallegos. Dos jóvenes fueron aprehendidos y un vehículo utilizado en el hecho quedó secuestrado. Aunque recuperaron la libertad, ambos quedaron bajo estricta supervisión judicial.

La tarde del jueves dejó un importante avance en una causa por robo que mantenía en alerta a los vecinos de la capital de Santa Cruz. La División de Investigaciones concretó la aprehensión de dos hombres de alrededor de 28 años y el secuestro de un vehículo que habría sido utilizado durante un ilícito perpetrado el pasado 5 de noviembre en una vivienda del barrio Gregores. El operativo, que demandó un trabajo articulado entre varias unidades policiales, permitió reconstruir de manera precisa la mecánica del hecho y dar con los sospechosos.

El Suran siendo requisado por las autoridades. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que la investigación comenzó días atrás, cuando la damnificada regresó a su hogar y encontró una ventana dañada. Al ingresar, constató la sustracción de numerosos elementos de valor: un Smart TV de 32 pulgadas, una notebook, dos joysticks de PlayStation, electrodomésticos como una plancha y un secador de pelo, auriculares, varias camperas y ocho tarjetas de crédito pertenecientes a un familiar. Inmediatamente se dio aviso a la Policía, que desplegó tareas de campo y relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

La réplica encontrada dentro del rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El análisis de las imágenes permitió identificar un vehículo que resultó ser la pieza clave del caso: un Volkswagen Suran de color rojo, el cual ya aparecía mencionado en actuaciones previas de otra dependencia policial. Este diario pudo saber que el auto había sido captado circulando cerca del domicilio al momento del robo, y las características coincidían con los datos aportados por testigos.

Este jueves, alrededor de las 15:30, agentes que realizaban patrullajes preventivos localizaron el vehículo sobre la avenida San Martín al 2800. Tras interceptarlo, se identificó a sus ocupantes: dos jóvenes de alrededor de 28 años. Por orden del Juzgado de Instrucción N°3, a cargo de Gerardo Giménez, ambos fueron aprehendidos en el lugar y se dispusieron requisas personales y vehiculares.

El segundo sospechoso esposado contra una pared. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego tipo pistola y el propio vehículo, que fue trasladado a la Comisaría Sexta para las diligencias correspondientes. Las autoridades consideran que estos elementos serán fundamentales para determinar el grado de participación de los jóvenes en el robo investigado y para establecer si existen otros implicados.

Aunque ambos quedaron en libertad tras cumplirse los plazos legales de la aprehensión, deberán presentarse ante la Justicia cada vez que sean requeridos, ya que la causa continúa en pleno desarrollo. Desde la División de Investigaciones no descartan que nuevas medidas procesales puedan surgir en las próximas horas.