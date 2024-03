Detuvieron a un joven por amenazar y encerrar a una prima en una casa de Bahía Blanca

Un joven de 26 años fue detenido hoy tras haber amenazado de muerte a una prima, a quien no dejaba salir de una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 17.45 cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó que se escuchaba un pedido de auxilio proveniente de una casa ubicada en la calle Rojas al 600.

Un jefe policial dijo a Télam que "al llegar al lugar integrantes del Comando de Patrullas comprobaron que se había registrado una confrontación familiar y que había una persona que portaba un machete de grandes dimensiones".

"Esta persona de 26 años había amenazado a una prima y no la dejaba salir, situación por la cual comenzó a gritar en pedido de ayuda", agregó.

El joven, conocido en el barrio como "El loco del machete" por sus constantes demostraciones de violencia e intimidaciones, intentó resistirse con dicha herramienta y quiso agredir a los policías, quienes lo redujeron.

Además de secuestrar el machete, los efectivos secuestraron seis plantas de marihuana debido a que el hombre no contaba con el respectivo permiso del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), el que procura mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica o que se origine en un cultivo controlado de la planta de cannabis realizado por los pacientes para sí o terceros.

El hecho es investigado por el fiscal en turno bahiense en la causa caratulada "amenazas agravadas, atentado y resistencia a la autoridad e infracción a la ley 23.737 de estupefacientes". (Télam)