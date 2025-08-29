Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz lleva adelante este mediodía un allanamiento en el marco de la investigación por el robo al Tribunal de Cuentas, ocurrido el pasado miércoles por la noche.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral adelantaron que hay una persona detenida, sospechada de haber sido partícipe del hurto de un CPU del organismo provincial.

La División de Investigaciones encabeza el operativo, realizado en un domicilio en calle Brunetti al 600, en Río Gallegos.

NOTICIA EN DESARROLLO