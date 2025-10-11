Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ola de inseguridad que golpeó a Río Gallegos en los últimos días comenzó a encontrar respuestas concretas. En la tarde del sábado, personal de la Policía de Santa Cruz, junto con efectivos de la División de Investigaciones (DDI), logró detener al cuarto integrante de la banda responsable de una serie de asaltos a mano armada que habían causado profunda preocupación entre los vecinos de la capital.

La aprehensión se produjo en la intersección de las avenidas Kirchner y Corrientes, en plena zona comercial, donde el sospechoso fue sorprendido portando un arma blanca. Según informaron fuentes policiales, el individuo se encontraba a punto de cometer un nuevo robo cuando fue reducido por los agentes.

La detención se suma a las tres concretadas el día anterior, luego de una serie de allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo en distintos barrios de la ciudad. Los operativos, ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 2, permitieron identificar a los integrantes de la banda y secuestrar elementos clave que los vinculan con los delitos. Entre ellos, un arma de fabricación casera una y prendas de vestir utilizadas por los agresores durante los asaltos.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda de la calle Darwin al 300, donde se detuvo a dos hombres mayores de edad. Horas más tarde, la Policía irrumpió en otro domicilio de la calle 20 de Junio al 160, donde fue arrestado un tercer sospechoso y se incautaron las armas utilizadas. Las fuentes consultadas señalaron que al menos uno de los implicados posee antecedentes por hechos similares y que no sería oriundo de la provincia.

De acuerdo con los investigadores, los robos presentaban un patrón en común: los delincuentes actuaban con violencia, sorprendiendo a sus víctimas en comercios o en la vía pública, amenazándolas con cuchillos o armas de fuego y exigiendo dinero o pertenencias de valor. “En los delitos se utilizaron armas de fuego y armas blancas. Precisamente en uno de los domicilios se halló un arma tumbera y ropa coincidente con la utilizada durante los hechos”, detallaron fuentes de la DDI, subrayando la importancia del material secuestrado como prueba.

Con la última detención, las autoridades dan por desarticulada a la banda que había generado temor en distintos sectores de Río Gallegos. No obstante, la investigación continúa para determinar si los implicados podrían estar relacionados con otros hechos delictivos cometidos en la región. “Toda la información recabada será puesta a disposición de la Justicia para contribuir al avance de la causa“, señalaron desde la fuerza