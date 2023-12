Dictan el cese de la prisión preventiva para un detenido por el crimen de un comerciante de Merlo

La Justicia de Morón dictó el cese de la prisión preventiva para el primer detenido que tuvo la causa por el crimen del Gabriel Izzo, el comerciante asesinado en junio pasado en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua durante un robo en el que su esposa resultó gravemente herida, al entender que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la causa, informaron hoy fuentes judiciales.

Sin embargo, el juez de Garantías 2 de Morón, Ricardo Fraga, en un fallo de cuatro páginas al que Télam tuvo acceso, rechazó el cambio de calificación legal solicitado por la defensa de Walter Rodríguez Sierra (53) y el “Uruguayo” seguirá imputado como partícipe necesario de los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, y homicidio criminis causae –dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa- agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real entre sí”.

Es que, según consta en la causa, el “Uruguayo” Rodríguez Sierra, que se encontraba bajo arresto domiciliario, era el dueño del automóvil Volkswagen Gol de color gris utilizado por los asaltantes para cometer el hecho en la vivienda de Izzo (60) y de su esposa Silvia Petinari.

Al respecto, el abogado del imputado, Javier Baños, se manifestó satisfecho con el fallo y dijo ésta mañana a Télam que su cliente “no tuvo ninguna participación en el homicidio horrendo que los delincuentes cometieron”, y que aguarda “que pronto pueda elevarse la causa a juicio y que los asesinos paguen el tremendo crimen que han cometido”.

El pasado 16 de noviembre, el presunto autor material del crimen del empresario, un hombre de nacionalidad paraguaya identificado como Brígido Ricardo Achucarro González (32), fue recapturado con un DNI falso y dinero con el que planeaba fugarse a Brasil, luego de permanecer 80 días prófugo tras escapar de una comisaría de Merlo.

Por el crimen del empresario, todavía hay dos prófugos: Diego Eduardo Correa (25) y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (30), por los cuales el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció recompensas de hasta dos millones de pesos, para quien aporten datos que permitan localizarlos y detenerlos.

A su vez, fuentes judiciales contaron que los pesquisas sospechan que los prófugos están relacionados a las barras bravas del Club Atlético Excursionistas y Sacachispas Fútbol Club.

El crimen de Izzo fue cometido el viernes 9 de junio último a las 4.20 en una casa de la calle Italia al 1000, a pocas cuadras de la estación de trenes de San Antonio de Padua, donde el comerciante y dueño de un aserradero, vivía con su esposa Petinari, hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.

De acuerdo a la pesquisa, al menos cinco delincuentes llegaron hasta el domicilio a bordo de un Gol gris y cuatro de ellos forzaron una persiana de madera tipo americana de la casa e ingresaron, tras lo cual sorprendieron al matrimonio.

Otros dos, en tanto, se quedaron en el auto y en la vereda, por lo que todos ellos fueron captados por las cámaras de seguridad del barrio.

Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación -una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38-, con las que salió de la habitación para ver qué sucedía.

En esas circunstancias, se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon y además lo apuñalaron.

La víctima también disparó, aunque sólo con el revólver, ya que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.

Izzo fue impactado por cuatro proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada, golpeada, perdió un ojo y estuvo internada 18 días.

En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.

Días después del crimen, fueron detenido Sierra (53), Gustavo Mac Dougall (49) y Achucarro González.

(Télam)