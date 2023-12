Dictan la falta de mérito para el hijo del intendente de Baradero por el homicidio de un empresario

El hijo del intendente de Baradero y otros tres acusados por el crimen de un empresario asesinado en agosto último en esa ciudad bonaerense aparentemente durante un robo, fueron liberados hoy tras dictarles la falta de mérito, aunque seguirán siendo investigados por la fiscalía, informaron fuentes judiciales.

La medida fue resuelta por la jueza de garantías María Eugenia Maiztegui, quien rechazó el pedido de prisión preventiva de la fiscal María del Valle Viviani para Felipe Sanzio, hijo del jefe comunal Esteban Sanzio, y de los otros tres imputados del homicidio de Gustavo Desimone (50).

Fuentes judiciales informaron a Télam que todos ellos seguirán vinculados a la causa a la espera de otras pruebas, entre ellas resultados de ADN, las pericias sobre un arma de fuego que pertenecía a la víctima y un análisis más exhaustivo de la data de muerte.

Al respecto, los peritos hallaron una huella dactilar en un televisor del empresario y será cotejada con el ADN de los cuatro sospechosos en busca de un patrón genético.

Según las fuentes, los pesquisas establecieron que el calibre del arma que mató a Desimone fue .12, es decir de una escopeta que todavía no fue encontrada.

Tras la decisión de la jueza, Sanzio, Constatino Fernández, Matías Brey y Ramiro Rey Bacareza serán liberados en el transcurso del día.

Sanzio había sido detenido en noviembre último y en la indagatoria ante la fiscal como presunto coautor de "robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda" y "homicidio criminis causa" se declaró inocente.

De acuerdo a su testimonio, al momento del crimen del empresario Desimone él se encontraba en su lugar de trabajo.

Fernández fue imputado como "partícipe necesario" solamente del robo a la víctima, dado que la hipótesis de los investigadores es que este sospechoso aportó datos al resto de la banda para que asaltaran a la víctima en su casa quinta de Baradero.

En ese sentido, un testigo de la causa declaró que Fernández les dijo a los otros detenidos que el empresario guardaba dinero en su casa y también les mostró fotos del frente de la propiedad y de la víctima, sacadas con su teléfono celular.

Además, el imputado les refirió que Desimone vivía solo en ese domicilio y les indicó como podían ingresar.

Mientras que ese testigo también declaró haber visto los dólares que le robaron a la víctima, en poder de los acusados.

A su vez, Brey, acusado de ser otro de los "coautores" del robo y homicidio, se negó a declarar ante la fiscal de la causa, al igual que Rey Bacareza, quien ya estaba detenido en el penal de Campana por un robo cometido el 6 de septiembre.

Según las fuentes, los tres acusados que se encontraban en libertad fueron apresados el 8 de noviembre por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana.

Durante los procedimientos los detectives secuestraron pesos, dólares, reales y euros; además de cartuchos de escopeta, vainas servidas de calibres 9 y 32 milímetros; y vestimentas parcialmente incineradas.

Tras conocerse la detención de su hijo Felipe, el intendente Sanzio difundió un comunicado de prensa en el que manifestó su "perplejidad por la noticia".

"Desconozco por completo las razones que generaron la diligencia judicial, pero tengo plena confianza de su inocencia", dijo el jefe comunal, quien añadió que no podía aportar información porque desconocía "el contenido de las actuaciones judiciales".

El crimen del empresario Desimone fue cometido el 31 de agosto último, cuando fue asaltado por delincuentes en su vivienda del barrio Colonia Suiza, a metros de la ruta provincial 41, en Baradero, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Desimone fue maniatado, golpeado y asesinado de un tiro en la espalda en el marco de un robo en el que le sustrajeron una suma no precisada de dinero y otros valores. (Télam)