Dictan prisión preventiva por 90 días para un hombre que mató a su expareja en Trevelin, Chubut

La Justicia de Chubut dictó la prisión preventiva por 90 días para el hombre de 38 años detenido por asesinar a puñaladas a su expareja ayer en la localidad chubutense de Trevelin, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el juez José Luis Ennis y recayó sobre Víctor González (38), quien quedó imputado por el "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género" en perjuicio de su expareja Johana Saez (31).

Voceros judiciales señalaron que no hubo ninguna objeción a la medida por parte de la defensa de González, quien fue capturado en flagrancia tras cometer el femicidio.

Además, el magistrado autorizó el secuestro y apertura de los teléfonos celulares del imputado y de la víctima, mientras que rechazó el pedido de un testimonio anticipado en Cámara Gesell de la hija de la víctima, menor de edad.

Durante la audiencia inicial por el femicidio, realizada en los tribunales de Esquel, estuvieron presentes la fiscal Rafaella Riccono y su par Fidel González, que propusieron la conformación de una junta médica con personal del Cuerpo Interdisciplinario Forense para establecer el estado de salud mental del imputado, a la vez que detallaron que el imputado se manejó con "saña" contra los testigos del crimen.

"La prisión preventiva es proporcional, existe sustento material y hay una necesidad y excepcionalidad de la medida que se está solicitando. No existe una medida alternativa mas leve que permita cautelar los riesgos procesales", argumentó la fiscal Riccono.

Por otro lado, familiares y allegados a la víctima se reunieron en la puerta de las oficinas judiciales, donde recibieron a González con insultos y gritos para luego seguir los acontecimientos ocurridos en la sala de audiencias.

"No pudiste ni mirarnos a la cara ni un solo minuto cobarde de mierda. Poco hombre. Te cagaste de risa en la cara de mis abuelos. Te dijeron más de una vez déjala tranquila, déjala tranquila. Pero no, el tipo se creía machito. La vas a pagar Víctor González", publicó en la red social Facebook la sobrina de Johana, Abigail Velásquez, quien estuvo presente en los tribunales chubutenses.

Por último, hoy a las 17 horas tendrá lugar la inhumación de los restos de la víctima en el cementerio de Trevelin, mientras que sus familiares convocaron a una marcha en la plaza principal de esa localidad para mañana a la tarde.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)