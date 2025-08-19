Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Oral de Río Gallegos dictó este martes una sentencia ejemplar en un caso que conmovió a la comunidad: un enfermero fue condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual agravado contra un menor con discapacidad, en hechos ocurridos dentro del propio Centro de Salud Mental de la capital santacruceña.

El proceso judicial, que mantuvo en vilo a la opinión pública desde que se conocieron las denuncias en julio de 2023, concluyó con la confirmación del máximo de la pena prevista para este tipo de delito. Tanto la Fiscalía, representada por la doctora Verónica Zuvic, como la querella encabezada por los abogados Gabriel Bertorello y Cristian Arel, habían solicitado esa condena. La defensa, por el contrario, insistió hasta el final en la absolución de su defendido, un pedido que fue rechazado por el tribunal.

El juicio oral comenzó hace dos semanas en la Cámara Oral, con la presidencia de la jueza María Alejandra Vila y la participación de los vocales Jorge Yance y Yamila Bórquez -esta última en carácter de subrogante- Durante las primeras jornadas declararon cerca de veinte testigos: profesionales de la salud, peritos especializados, efectivos policiales y familiares del menor, cuyo testimonio indirecto resultó decisivo para sostener la acusación.

El hecho por el cual el enfermero fue condenado fue calificado como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”, figura que contempla una sanción más severa dada la especial vulnerabilidad de la víctima y la responsabilidad de cuidado que recaía sobre el imputado.

El lugar donde se realizó el debate durante las últimas semanas. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La investigación determinó que el ataque se habría consumado en las instalaciones del Centro de Salud Mental, ubicado en la esquina de Santiago del Estero y José Ingenieros, donde el ahora condenado desempeñaba sus funciones.

Para la querella, la condena desarticuló toda intención de la defensa de desmentir las pruebas que incriminaron al enfermero.

La denuncia fue impulsada luego de que los familiares del menor detectaran cambios significativos en su conducta. Esas señales derivaron en una pesquisa que incluyó el allanamiento del domicilio del enfermero, procedimiento en el cual la policía secuestró elementos considerados de interés para la causa. Desde aquel operativo, realizado a mediados de 2023, el acusado permanece detenido en la Comisaría Cuarta de Río Gallegos.

La sentencia de este martes dio cierre a un debate judicial en el que se destacó la solidez del plexo probatorio presentado por la acusación. Así lo remarcaron los representantes de la querella, quienes señalaron que la decisión del tribunal “desarticuló toda intención de la defensa de desmentir las pruebas que incriminaron al enfermero”.

El fallo fue recibido con alivio por los familiares de la víctima y con atención por parte de la comunidad, que vio en este proceso la reparación parcial de un daño irreparable y un mensaje sobre la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad de quienes acuden a ellas en busca de contención y cuidado.