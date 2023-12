Dos años de prisión condicional para empleada de un local por defraudación con tarjeta de crédito

Una joven de 24 años que se desempeñaba como empleada de un local de ropa en Tucumán fue condenada hoy a dos años de prisión condicional por el uso no autorizado de una tarjeta de crédito de un cliente, informaron fuentes judiciales.

La pena fue impuesta en el marco de un juicio abreviado y a la sentenciada también le fijaron reglas de conductas.

Según las fuentes, la joven fue hallada culpable del delito de defraudación por el uso no autorizado de una tarjeta de crédito de un cliente, en un local de ropa donde se desempeñaba como cajera y vendedora.

El hecho fue investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por la auxiliar Jessie Luz García.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el 7 de diciembre pasado a las 19.30, un cliente se dirigió al local donde trabajaba la joven, ubicado en el shopping Portal, en Yerba Buena, Tucumán, a los fines de realizar una compra.

Luego de elegir lo que quería comprar, el hombre le entregó su tarjeta de crédito y DNI a la imputada, quien aprovechando que el cliente estaba distraído, robó sus datos, y después pasó la tarjeta por un posnet del local.

Finalmente, cuando el cliente se retiró, utilizó los datos para realizar una compra a través de Mercado Pago por 115.000 pesos, provocándole un perjuicio a la víctima.

“No conforme con esa compra realizada, hizo otras, con un posnet no autorizado y viejo que había en el local, adulterando los datos del aparato y poniéndolo a su nombre, aprovechándose de la confianza de la dueña del local”, señaló la fiscal.

(Télam)