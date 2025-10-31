Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre herido y un conductor de aplicación fueron víctimas de un ataque en la zona oeste de Río Gallegos durante la madrugada de este viernes. Cuatro agresores habrían participado del hecho, dos de los cuales fueron detenidos tras un operativo policial que incluyó persecuciones a pie y el secuestro de un arma blanca.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que eran pasadas las dos de la madrugada cuando un hombre, visiblemente herido, se presentó en el Puesto Policial N°23, dependiente de la Comisaría Tercera de Río Gallegos. Según su relato, había sido brutalmente agredido por un grupo de cuatro personas en inmediaciones de las calles Félix Riquez y Rodolfo Peña. El denunciante detalló que los atacantes portaban armas blancas y proporcionó a los efectivos las características de vestimenta que podrían ayudar a identificarlos.

De inmediato, los uniformados solicitaron una ambulancia del Hospital Regional, cuyo personal médico asistió al herido en el lugar y lo trasladó al nosocomio local para su atención. Según pudo saber este diario, en paralelo, otra patrulla se dirigió al sitio de la agresión, donde se encontró con un segundo damnificado: un hombre que trabaja con una aplicación de transporte y que había llevado al herido hasta ese punto.

El chofer relató que, apenas llegó, varios individuos se abalanzaron sobre su pasajero y comenzaron a golpearlo. En medio de la confusión, intentó alejarse para evitar ser alcanzado, pero el grupo violento no se conformó: arrojaron piedras hacia su vehículo, provocándole la rotura del parabrisas antes de escapar.

A partir de las descripciones aportadas, los efectivos iniciaron un intenso rastrillaje por las calles aledañas. En cuestión de minutos, divisaron a un joven que coincidía con las características de uno de los agresores en la intersección de Juan Esteban y Rodolfo Peña. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó escapar corriendo, pero fue interceptado y detenido a pocas cuadras. El sospechoso, de 23 años, fue identificado y trasladado a la dependencia policial.

Casi en simultáneo, otro individuo emprendió la huida por calle Juan Esteban hasta refugiarse en el patio de una vivienda. Un efectivo lo persiguió y logró detenerlo dentro del predio, donde el propietario aseguró no conocerlo. El joven, que resultó tener 17 años, fue requisado y se le secuestró un cuchillo entre sus pertenencias, por lo que quedó demorado de manera preventiva.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Tercera, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. Se investiga su participación en la agresión y en los daños ocasionados al vehículo del conductor de aplicación.