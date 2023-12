Dos detenidos de 14 y 18 años por el crimen de Quilmes y creen que el adolescente fue el asesino

Un adolescente de 14 años y un joven de 18 fueron detenidos en las últimas horas acusados de ser los dos ladrones que asaltaron y asesinaron de un tiro en el pecho a un motociclista, tío de un futbolista del club Independiente, cuando se resistió a que le robaran la moto en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Las detenciones fueron concretadas por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en una serie de allanamientos realizados en el marco de la causa por el homicidio de Hernán Damián Costa (49).

La víctima trabajaba como cocinero en un restaurante de puerto Madero, tenía domicilio en Florencio Varela y era tío de Ayrton Costa, defensor de Independiente, razón por la cual desde el club de Avellaneda emitieron un mensaje lamentando su asesinato.

Según las fuentes, el adolescente de 14 años -su identidad se resguarda-, está sindicado como el tirador que asesinó a la víctima, aunque por su edad no podrá ser condenado ya que es inimputable.

El mayor de los imputados por el crimen de Costa fue identificado por la Policía como Alexis Gabriel Meza (18).

Los voceros explicaron que los dos acusados estaban identificados desde ayer, a partir del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad, de la comparación de fotografías y de una serie de declaraciones testimoniales.

Las fuentes revelaron que, al momento de sus detenciones, ambos sospechosos quisieron huir, el mayor por los techos, y el menor por la calle, en domicilios allanados en el partido de Quilmes, pero en ambos casos fueron interceptados, reducidos y arrestados por los efectivos de la DDI.

Meza, el imputado de 18 años, quedó aprehendido a disposición del fiscal de la causa, Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Quilmes, quien en las próximas horas lo indagará por “homicidio agravado criminis causa”, es decir, cuando se mata para ocultar otro delito –en este caso el robo-, y lograr la impunidad, lo que tiene como única pena la prisión perpetua.

Respecto al adolescente, quedó a disposición del Fuero Penal Juvenil de Quilmes que, pese a que no podrá someterlo a un proceso penal por su edad, debe definir si queda sujeto a algún tipo de medida de seguridad o a resguardo de algún familiar.

“Todavía no secuestramos ningún arma, pero en la autopsia se le extrajo a la víctima un proyectil calibre 32, con lo cual inferimos que lo mataron de un disparo efectuado con un revólver de ese mismo calibre. No había vaina servida en la escena del crimen”, dijo a Télam una fuente judicial.

El mismo informante reveló que la policía bonaerense aún no había localizado la moto robada a Costa, pero sí halló incendiada en jurisdicción de la comisaría 7ma. de Quilmes, la moto azul que le atribuyen haber estado conduciendo a Meza durante el hecho.

El homicidio de Costa ocurrió ayer alrededor de las 16 en la esquina de avenida Calchaquí y calle Jujuy, en Quilmes Oeste, al sur del conurbano, donde la víctima fue asaltada en medio del tránsito vehicular.

Todo comenzó cuando dos asaltantes armados que circulaban en una moto interceptaron a Costa con fines de robo y uno de los ladrones intimidó con un arma al hombre, que se bajó de la moto, dejándola tirada en medio de la avenida.

La secuencia, que quedó registrada por un transeúnte que filmó con su teléfono celular, continuó cuando el delincuente, que en principio huía del lugar junto a su cómplice, volvió sobre sus pasos para llevarse la moto.

Tras blandir el arma de fuego, la guardó en su cintura y levantó el rodado, con el objetivo de ponerlo en marcha y escapar.

Esa situación fue aprovechada por Costa, que volvió corriendo con intenciones de recuperar su moto y golpeó al asaltante con su casco.

El ladrón cayó al suelo, pero inmediatamente después volvió a extraer su arma de fuego y le disparó desde corta distancia a la víctima, tras lo cual huyó con la moto robada.

Las imágenes del crimen grabadas con celulares por testigos desde la calle o desde un colectivo, se viralizaron por los medios y las redes sociales, y se sumaron como pruebas fundamentales del expediente.

Desde su perfil de Instagram @ayrtoncosta32, el sobrino futbolista posteó una foto suya con su tío dentro de un ascensor y con el mensaje “descansa en paz” acompañado de un emoji con un corazón roto y otro de una cara llorosa.

También desde Instagram, el Club Atlético Independiente envió el siguiente mensaje sobre el caso: “Lamentamos el fallecimiento de Hernán Damián Costa, asesinado durante un intento de robo, y enviamos un fuerte abrazo y todo nuestro acompañamiento para Ayrton y toda su familia en este momento de dolor. Mucha fuerza, el pueblo rojo está con ustedes. Que en paz descanse”. (Télam)