La localidad santacruceña de Las Heras se vio conmocionada tras un violento ataque contra el secretario de Obras Públicas Municipal, Gabriel Guaitima. Dos hombres identificados como Ariel Bilbao y Carlos Roberto “Cali” Centeno, integrantes del movimiento de desocupados autoconvocados, fueron detenidos por la policía acusados de agredir e intentar asesinar al funcionario.

De acuerdo con información publicada por el medio regional LVS y confirmada por fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando Guaitima fue interceptado por los agresores, quienes lo golpearon brutalmente y llegaron a gatillar un arma de fuego en su cabeza, aunque la bala no salió.

Tras un operativo de allanamiento en el domicilio de Centeno, ambos sospechosos fueron arrestados y puestos a disposición de la Justicia. Según trascendió, Bilbao ya había sido procesado años atrás por tentativa de homicidio, mientras que Centeno formaría parte activa del grupo de desocupados de la zona.

El ataque habría quedado registrado en una cámara de seguridad, material que ya está en manos de la Policía de Santa Cruz y será clave para la investigación. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco de la causa.