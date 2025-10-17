Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde de este viernes, Río Gallegos fue escenario de un nuevo operativo policial vinculado al avance de las investigaciones por delitos informáticos. Cerca de las 15 horas, efectivos del área de Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Haití al 100, en inmediaciones del colegio N°33, en el marco de una causa por defraudación y uso indebido de tarjetas de crédito.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales, la diligencia se realizó bajo orden judicial y tenía como objetivo principal el secuestro de dispositivos electrónicos y documentación que pudieran aportar pruebas a la investigación. Durante el procedimiento, los agentes incautaron elementos de interés, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y soportes de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes técnicos por parte del área de Apoyo Tecnológico de la fuerza provincial.

El pasaje donde se realizó el procedimiento. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El caso, que se encuentra en plena etapa de instrucción, busca determinar la existencia de una red dedicada a realizar estafas mediante el uso fraudulento de datos financieros. Según trascendió, el domicilio allanado habría sido identificado luego de un seguimiento digital iniciado semanas atrás, a partir de denuncias por movimientos irregulares en cuentas bancarias y operaciones con tarjetas de crédito.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que durante el allanamiento fueron demorados dos hombres que se encontraban en el lugar. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y notificación de derechos, y tras cumplirse los plazos legales correspondientes, recuperarán la libertad mientras continúa la investigación.