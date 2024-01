El gobierno de Santa Fe compactará mil vehículos decomisados por la Justicia al crimen organizado

El gobierno de Santa Fe compactará más de mil vehículos que fueron decomisados por la Justicia en procedimientos policiales contra el crimen organizado y que ya no pueden ser recuperados para ser subastados o reutilizados, informaron hoy fuentes oficiales.

Este mediodía, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, encabezó en la ciudad de Rosario la firma de un convenio con la empresa Provincias Unidas SRL. que se ocupará de la compactación de 1.000 vehículos que se encuentran en distintos depósitos judiciales a cargo del Estado provincial "y que ya no pueden ser recuperados".

Se trata de una primera instancia que se realizará en Rosario y que será ampliada en los próximos meses a depósitos judiciales en diferentes localidades de esa provincia, detallaron.

Santa Fe cuenta desde 2016 con una Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) que se encarga de brindar utilidad social a todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.

Los bienes son de variada especie, como por ejemplo autos, insumos informáticos, celulares, joyas, entre otros, y en el caso de vehículos pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial.

También pueden ser rematados o bien compactados en caso de encontrarse inutilizables, como es el caso de unos 13.000 vehículos que actualmente están en distintos depósitos pertenecientes al Estado local.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, afirmó: “Esto tiene que ver con un proceso de reordenamiento, de limpieza y registración porque nos hemos encontrado con una situación devastada, en estado de desidia, abandono, desorden y desprecio por lo público".

"Hay muchos vehículos que son bienes decomisados por la Justicia y van a ser inutilizados, pero además lo vemos en las distintas áreas del Estado, inclusive con bienes que son de la propia Provincia", explicó.

En ese sentido, apuntó: "Hubo desprecio por lo público y desatención de los espacios públicos durante cuatro años sin llevar adelante ninguna gestión".

Más adelante, Bastia hizo mención también a situaciones en donde, de no destruirse las unidades, puede dar lugar al robo de autopartes de los vehículos, y mencionó que "se genera un mercado delictivo alrededor por el desguace donde funcionan economías en negro, criminal y quien compra un repuesto en estas condiciones, va a tener su auto manchado con sangre porque el origen de muchos de estos vehículos son acciones criminales".

En ese sentido, destacó: "Estamos contribuyendo a la seguridad desde el lado del ordenamiento".

De la actividad oficial participaron además el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa y en representación de la empresa Provincias Unidas SRL, Leandro Distefano.

(Télam)