El hombre asesinado en Lanús recibió al menos seis disparos y su tía continúa en estado crítico

El hombre asesinado el viernes por la noche en la localidad de Lanús recibió al menos seis disparos, en tanto su tía continúa internada en grave estado, tras un hecho en que los investigadores continúan analizando diferentes hipótesis, informaron hoy fuentes judiciales.

Si bien se espera la realización de la operación de autopsia, Germán Zucarelli fue asesinado de seis disparos en la zona del torso con un arma de fuego calibre .22.

Fuentes judiciales indicaron que se aguarda el resultado preliminar de la necropsia, que la fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, espera recibir en las próximas horas.

En tanto, Ana Russo (75), tía de Zucarelli y quien se encontraba al momento del ataque, continúa internada en estado crítico luego de recibir cuatro disparos en la zona del abdomen, indicaron las fuentes consultadas.

El crimen del hombre ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes en la calle General Pico y General Guido, a unas cuatro cuadras de la comisaría 8va. del barrio Villa Obrera, en el citado distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Zucarelli iba caminando junto a su tía cuando ambos fueron atacados a balazos desde una camioneta Ford Ecosport negra y casi sin mediar palabra, por lo que cayeron al piso gravemente heridos.

"Todas las hipótesis están abiertas en este momento y están bajo análisis. El móvil no está claro, solo que, por la mecánica del hecho, no aparentaría ser un robo", explicó un investigador.

Los investigadores junto con la policía se encuentran trabajando para lograr la identificación de los atacantes.

La víctima era dueño de una santería, tenía participación activa en la iglesia de su zona, no tenía hijos y residía con sus padres.

"Hoy la violencia se lleva a un amigo, 'El Tano' Germán Zucarelli. Una oración por su eterno descanso y que nos quede el recuerdo de un hombre de fe, un hombre solidario, con virtudes y defectos como cualquier cristiano, con una profunda fe en Cristo y María que seguramente ya lo están recibiendo en sus brazos", publicó en Facebook un amigo de la víctima. (Télam)