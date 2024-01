El joven asesinado en José C. Paz durante el robo de su moto recibió un disparo por la espalda

La autopsia al joven asesinado el viernes pasado por dos delincuentes que le robaron su moto cuando salía de trabajar en una estación de servicio en la localidad bonaerense de José C. Paz indicó que recibió un disparo por la espalda, en tanto los familiares de la víctima realizaban esta mañana una manifestación frente a la comisaría para pedir "justicia" e "información" sobre la investigación.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el balazo que recibió Sebastián Ochoa (20) ingresó por la "espalda y quedó alojado en su pectoral derecho", a la vez que indicaron que el arma homicida empleada fue una pistola calibre 22.

De esta forma, los investigadores especulan que el joven no se resistió tras ser abordado por al menos dos "motochorros" cuando salía de trabajar de una estación de servicios de la firma Shell.

Además, los voceros aclararon que por el momento no hay detenidos en la causa, aunque la fiscal Mirna Sánchez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 descentraliza de Malvinas Argentinas, continuaba realizando tareas investigativas para determinar la identidad de los asesinos.

En tanto, familiares y amigos de Ochoa realizaban esta mañana una protesta frente a la comisaría 2da. de José C. Paz, ubicada sobre la calle Fray Butler al 2199, para exigir "justicia" e "información" sobre el hecho.

En dicho lugar, los manifestantes portaban carteles con fotos de Ochoa, los cuales tenían inscripciones que decían "Justicia por Seba ya" y "Queremos a los responsables presos".

"No tenemos nada de información sobre la causa. Queremos que se busquen las cámaras. No se sabe nada si hay algún detenido ni nada al respecto", comentó la novia de Sebastián, Daniela, en diálogo con Télam.

La joven agregó: "Vamos a tratar de que se haga justicia, especialmente por sus hijos. Sebastián tenía un nene de dos años y estaba esperando otro con su expareja. Tenemos que acompañar a la familia".

Por otro lado, la madre de Ochoa, Carmen, dio su versión de los hechos y aseguró que los asaltantes asesinaron "a sangre fría" a su hijo luego de que él les entregara su motocicleta.

"Él salía de su trabajo en la estación de servicio y se venía para la casa. Cuando él se iba lo mataron. Él les dio la moto y se iba para el lado de mi casa, caminando, y ahí le disparan", expresó la mujer en declaraciones a Crónica TV.

Y añadió: "Para mí lo estaban esperando, porque no había ningún patrullero. Él siempre iba de noche, a veces le tocaba en otros horarios, siempre iba con la moto y la dejaba afuera, todos sabían que era su moto".

En cuanto a los asesinos de su hijo, la mujer expresó su deseo de que "caigan ya y sean condenados".

"Yo no sé de dónde saco fuerzas, no sé si él me está dando la fuerza. Yo quiero Justicia por mi hijo porque él entregó la moto, no sé por qué me lo mataron. Quiero que descanse en paz", afirmó conmocionada.

Por último, la madre de Ochoa cerró: "Si todos los días tengo que hacer marchas, haré todo lo que tenga que hacer". (Télam)