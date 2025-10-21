Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nahuel Franco Marcial, el joven de 18 años que fue baleado la noche del domingo, sufrió muerte cerebral, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” al diario La Opinión Austral. El joven recibió un disparo en cercanías del playón deportivo del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, presentó una herida perforante por proyectil de arma de fuego con orificio de salida, se encuentra muy grave e internado en terapia intensiva.

Se entregó un sospechoso

El presunto autor del ataque contra el joven de 18 años sería un chico de casi la misma edad, que fue identificado como T.P, de acuerdo a lo que indicaron a La Opinión Austral. Se trataría del hijo de un conocido dirigente del gremio, Omar Pratt.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral precisaron que T.P se entregó este martes por la tarde y quedó detenido. La investigación apunta también a un cómplice, quien sigue prófugo. Se intenta determinar el grado de participación de ambos.

De hecho, anteayer, Pratt hizo un descargo en las redes sociales y se refirió a que lo que se está viviendo es “lamentable“, le deseó que Marcial “se recupere pronto y Dios haga un milagro en su vida” y negó que su hijo haya estado involucrado. “Sé que no es el momento, pero no puedo permitir que a mi hijo lo traten de asesino cuando él podría estar en esa situación”, comentó, a la vez que agregó que “los que se le pusieron al lado del auto y gatillaron dos veces fueron ellos”. Asimismo, reclamó por los tiroteos contra su propiedad.

Asimismo, a horas de la madrugada del martes 21, las instalaciones del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables Santa Cruz, ubicado entre la esquina de la calle Lavalle y la avenida Güemes de la ciudad caletense, fue escenario de una balacera que guardaría relación con el caso de Marcial. Personal de la Policía de Santa Cruz estuvo trabajando en las pericias en el sitio. Las preguntas que surgen son: ¿Qué nexo tiene el gremio con el joven? ¿Ajuste de cuentas?

El hecho y antecedentes

Según informaron fuentes policiales a este medio, el hecho se registró alrededor de las 21:30, cuando una llamada al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la intersección de las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval. Al llegar al lugar, una mujer detuvo el móvil policial y les informó que un joven había sido baleado. Los agentes de la Comisaría Tercera encontraron a Marcial tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza.

Por otro lado, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) se encuentran trabajando en relación al hecho. Las tareas investigativa tuvieron un avance gracias al testimonio de uno de los amigos de Marcial, que se encontraba junto a él. A la fecha, la localidad caletense fue escenario del asesinato de Roberto Argel, en febrero; el femicidio de Antonella Aybar, en mayo; y el crimen del ciudadano paraguayo Jorge Brunaga Ojeda, en octubre.

Leé más notas de La Opinión Austral