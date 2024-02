Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Elías Castro, el joven de 18 años que causó revuelo al subir videos a TikTok y jactarse de haber apuñalado a un vecino de la localidad de Puerto Deseado, fue indagado y sigue detenido en carácter comunicado, a la espera de que el juez interviniente resuelva su situación procesal por amenazas y lesiones. La víctima de las puñaladas, Maximiliano Cárcamo, se encuentra recuperándose en su vivienda.

De acuerdo a lo que confiaron fuentes oficiales al diario La Opinión Zona Norte, Castro fue detenido en su casa de la calle Escola al 90, donde vive con la madre. La aprehensión, realizada por personal de la Policía de Santa Cruz, fue ordenada mediante oficio por el juez Sergio Viotti, que se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1. La mamá del joven había comentado que el chico tiene esquizofrenia.

A pesar de que fuentes policiales les habían comentado a La Opinión Zona Norte que existía la posibilidad de trasladarlo a una dependencia policial de la localidad de Caleta Olivia, esto no se concretó. Se estima que, una vez que se determine la decisión judicial, se conocerá su nuevo destino. Por el momento, se desconoce en qué ciudad de la zona norte se encuentra alojado.

Maximiliano Cárcamo, la víctima del hecho.

El hecho sangriento

El hecho ocurrió el pasado 28 de enero, en horas de la mañana, en una vivienda de la localidad portuaria. Maximiliano contó que él estaba hablando con un amigo afuera de su casa y se cruzó con Castro, “cruzamos palabra como siempre, nos invitamos un mano a mano a la calle y fuimos a la esquina, porque no iba a hacer quilombo afuera de mi casa”.

Sin embargo, cuando llegaron a la esquina se dio cuenta de que Castro había sacado un cuchillo. “Cuando me quise defender, ya tenía tres tajos en la espalda, cuando por fin le puede sacar el cuchillo llegó un vecino y trató de separarnos. Agarré el cuchillo y el vecino me dijo: ‘No te cagues la vida“, contó. Los problemas entre los jóvenes datan de hace dos años, cuando iban a la escuela juntos.

“Tuve problemas con él hace dos años y para mí ya fue, yo me la ando rebuscando y mirando mi pasado no avanzo. Yo estoy más concentrado en el trabajo. Esta vez me jodió lo del puerto porque andan a full y yo necesitaba laburo. Me generó bronca todo esto porque no se bancó un mano a mano, cualquier salame hoy en día tiene un cuchillo”.

Castro se había jactado en redes sociales de lo que le hizo a Maximiliano. En dos videos se lo ve contando que lo apuñaló, mientras escapaba del lugar, y en otro video se lo ve contando que estuvo en la Comisaría de Puerto Deseado y luego fue liberado. “Todo por ese p… de m… ‘Safaste’ (sic) de onda porque estaba de buen humor. Te voy a explotar, gordo“, dice el agresor al final de un video que compartió en TikTok.