El loteo de una plaza, el desencadenante que derivó en cinco muertos y más de 40 disparos

El loteo de una plaza para la venta fue el detonante de la discusión vecinal en la que tres hombres efectuaron más de 40 disparos en un predio de tierras tomadas en la localidad bonaerense de González Catán, hecho que sumó hoy la quinta víctima de homicidio con la muerte de un adolescente de 16 años que estaba internado en grave estado, informaron fuentes policiales y judiciales.

La nueva víctima de homicidio fue identificada por las autoridades como Luis Fernando Bascope (16), quien se encontraba internado en la sala de terapia intensiva del hospital Ballestrini tras haber recibido un impacto en la cabeza durante la balacera registrada ayer a la tarde, cerca de las 15.30, en inmediaciones de una tosquera abandonada del barrio 8 de Diciembre, cercana al cruce de Debussy y Vega, de González Catán, partido de La Matanza.

Según especificaron las fuentes, allí se llevaba adelante una reunión barrial de la que participaban integrantes de la comunidad boliviana y algunos peruanos asentados en forma irregular en esos terrenos con los llamados "delegados" de la zona, de nacionalidad paraguaya, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 500 familias.

Siempre de acuerdo a lo determinado por el momento por los pesquisas, en esa reunión se produjo una discusión por dinero entre los habitantes del barrio y los "delegados", en medio de la cual se empezaron a amenazar.

"Estaban los delegados en la reunión en la que se hablaba sobre la venta de un espacio público, más precisamente de una plaza. Allí comenzó la discusión", explicó a Télam un investigador.

Al parecer, en el grupo había tres personas de nacionalidad paraguaya armadas que, cuando la discusión subió de tono, comenzaron primero a disparar al aire y luego contra las personas del barrio que fueron hacia ellos para rodearlos.

"La gente comenzó a correr a estos tres hombres, tirándoles piedras y palos, hasta que en un momento lograron darse vuelta y les dispararon", señaló la fuente.

Un vocero policial indicó que los atacantes efectuaron al menos 40 disparos con pistolas calibre 9 milímetro, por lo que posteriormente, los peritos que trabajaron en la zona, pudieron recoger algunas vainas servidas a pesar de que el terreno es de grandes dimensiones y con vegetación.

Luego de efectuar los disparos, los agresores comenzaron a ir hacia la vera del río y, al verse rodeados por los vecinos, escaparon.

Diana, una vecina del barrio 8 de Diciembre, relató al canal Crónica HD parte los sucedido: "Ayer supuestamente teníamos una reunión donde comenzaron a hablar sobre los temas de las casas, porque había un espacio verde que sabíamos que iba a ser la plaza, colegio y todas las cosas para los chicos y empezaron a venderlo. Nosotros les dijimos que queríamos una mesa directiva, que no queríamos más a los delegados porque lo único que hacían eran sacarnos plata a cada rato y ya estábamos cansados", relató.

La mujer contó que en ese predio tomado residen cerca de "600 familias" que están hace más de un año "pagándole a los delegados, que son nueve".

Como consecuencia de la balacera registrada ayer, cinco personas fueron asesinadas y ocho quedaron heridas, aunque una ya fue dada de alta.

Voceros judiciales y policiales confirmaron a Télam que los fallecidos, además del adolescente Bascope, fueron identificados como Tomás Waldo Velázquez Chávez (28), Eduardo Rivera (23), Gregorio Mamani y Leonel Enzo Tuco Tapia (29).

Los heridos, en tanto, se encuentran internados en distintos centros de salud del partido de La Matanza.

En el hospital Paroissien se hallan Walter Escobar (40), quien presenta heridas en el tórax y una pierna, y David Zárate (32), baleado en la cabeza; mientras que en el Simplemente Evita son asistidos Rodrigo Arraigada (26), quien tiene una lesión en el tórax; Alex Choque (35), baleado en un brazo; Eber Bareiro (43), con un impacto en el tórax y Luis Lamas Caimán (33), con lesiones en el tórax y en un brazo.

En tanto, Edwin Soliz (34) tiene una lesión en la pierna derecha y ya fue dado de alta tras recibir las curaciones pertinentes en ese centro asistencial

Los voceros agregaron que aún se encuentra internado en el Hospital Ballestrini Luis Condori (25), con lesiones en la rodilla, precisaron las fuentes.

Tras el ataque, trabajaron en el lugar efectivos de la policía de La Matanza, quienes llegaron tras haber recibido la denuncia al 911.

Voceros policiales dijeron que luego de acceder a la zona del enfrentamiento, que describieron como de "muy difícil acceso", ya no se hallaban los sindicados tiradores y los heridos habían sido llevados por sus allegados a los hospitales.

También se desplazó al lugar el fiscal de turno de la Unidad Temática Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien dispuso diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido y poder dar con los agresores, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el relevamiento de la escena en busca de vainas servidas, armas y posibles sospechosos.

Las fuentes del caso adelantaron que esta tarde se realizará una nueva inspección en el lugar de los hechos, luego de que el fiscal Arribas tomó declaración a los testigos del lugar y analizó junto con la policía las imágenes filmadas por varios teléfonos celulares de los presentes.

Por el momento, el caso por quíntuple homicidio agravado y ocho tentativas de homicidio, no tiene detenidos. (Télam)