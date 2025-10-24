Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Río Gallegos culminaron con importantes secuestros de droga, armas y municiones, en el marco de una investigación impulsada por el Juzgado Federal, la Fiscalía Federal y la División Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz, por tráfico de estupefacientes.

El director de Zona Sur de Investigaciones, comisario mayor Luis Poblete, contó al móvil de La Opinión Austral que se trató de operativos coordinados desde horas muy tempranas. “Fueron operativos destinados desde el Juzgado Federal y Fiscalía, a través de la División Narcocriminalidad de la Superintendencia de Investigaciones por tráfico de estupefacientes”, precisó.

Un kilo de cocaína secuestrada en uno de los operativos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Los procedimientos contaron con un amplio despliegue policial y el apoyo de distintas áreas especializadas. “Se trabajó en coordinación con Fuerzas Especiales, Guardia de Infantería, División Criminalística, Bomberos, la División Canes Penitenciaria y el cuerpo de cadetes de la tecnicatura de investigaciones, próximos a egresar”, detalló Poblete.

De acuerdo con el jefe policial, fueron cuatro allanamientos simultáneos y todos con resultados positivos, que aportaron “información importante para la justicia federal para tomar una determinación respecto a la situación judicial de los detenidos”.

Entre los elementos secuestrados se encuentran cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, documentación y dinero en efectivo, todo puesto a disposición del Juzgado Federal con asiento en Río Gallegos.

Canes de la Policía también colaboraron en los procedimientos.

Según pudo conocer La Opinión Austral, hubo seis personas demoradas, además de secuestrarse más de un kilo de cocaína, entre otras sustancias.

Uno de los detenidos en el marco de la causa por drogas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos, destacó el trabajo sostenido de las fuerzas en la lucha contra el narcotráfico. “Colaboramos y supervisamos una investigación que se viene realizando hace varios meses con la División Narcocriminalidad, que llevaba una línea investigativa firme. Pudimos lograr estos allanamientos con resultados altamente positivos, en especial de cocaína y marihuana”, señaló.

Requisa vehicular durante uno de los allanamientos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Barrientos subrayó que se trata de “delitos complejos” y que el combate contra la narcocriminalidad “es una realidad en Santa Cruz en la que venimos trabajando desde que asumió nuestro gobernador Claudio Vidal, y nuestro ministro Pedro Prodromos, quien dio directivas de trabajar profundamente y de frente al narcotráfico y la comercialización de droga”.

Finalmente, el funcionario instó a la comunidad a acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad: “Los vecinos, si saben de alguna actividad ilícita o venta de narcomenudeo, deben alertar a la Policía. Se realizará el trabajo y la protección que corresponde”.

Leé más notas de La Opinión Austral