El padre de turista francesa asesinada en Salta aseguró estar "súper feliz" por decisión de CSJN

Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, una de las dos turistas asesinadas en Salta en 2011, aseguró estar "súper feliz" por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que dejó sin efecto la sentencia que condenó a prisión perpetua a Santos Clemente Vera por el homicidio de su hija, aunque expresó "rabia" por la demora del Poder Judicial.

"Con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estábamos esperando, se van a encontrar en casa con sus chicos, van a pasar una súper Navidad y encontrar una vida normal", dijo Bouvier a través de un audio al que Télam tuvo acceso, dirigido a Vera y a su esposa, Beatriz Yapura, tras conocer la resolución del máximo tribunal.

Desde Paris, el padre de Cassandre dijo sentirse "súper feliz" por la decisión de la CSJN, aunque aseguró tener "una enorme rabia" por el tiempo que se tomó la justicia, a la que calificó de "cruel", para la liberación de Vera.

"La justicia necesita actuar más rápidamente, respetando los derechos de todos", expresó Bouvier, quien siempre apoyó a Vera por creer en su inocencia, y en reiteradas ocasiones solicitó su libertad.

El padre de la víctima le dijo: "Los años perdidos no regresan", y agregó: "Todos esos años de cárcel me traumatizan igual que la muerte de Cassandre".

Ayer, la CSJN hizo lugar al recurso de queja de la defensa de Vera, dejó sin efecto su sentencia a prisión perpetua que se había dictado en segunda instancia y dispuso que "se dicte un nuevo fallo".

A partir de esta sentencia del máximo tribunal del país, los abogados de Vera, quien en el juicio oral de primera instancia había sido absuelto, adelantaron que pedirán su excarcelación.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dispuso que "se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada".

Para el padre de la turista asesinada, Vera y su familia "siempre estarán heridos" por estos casi 11 "años que les robaron".

"Clemente, eres como un amigo, como un hermano. Espero verte muy pronto para darte un abrazo", expresa el padre de la turista asesinada, que transita una enfermedad que le impidió volver a Salta en los últimos años.

Finalmente, le pidió que continúe siendo "un hombre recto y sencillo" y le dijo que Cassandre lo "va a proteger", para terminar el audio contando que extraña mucho a su hija.

Posteriormente, en un video grabado desde la puerta de la Unidad Penitenciaria Número 1 de la ciudad de Salta, donde Vera está alojado, su esposa le respondió a Bouvier: "Simplemente quiero decirte que estoy muy feliz, esperando el momento en que podamos abrazarnos todos, mi familia junto con vos, que sos parte de nuestra familia y de nuestra vida".

"Clemente está contento, no lo puede creer. Siempre piensa en vos", le expresó Yapura a Bouvier, tras lo que agregó: "ya falta menos y muy pronto vamos a estar juntos. Infinitas gracias siempre".

A la hora de resolver, los magistrados tuvieron en cuenta el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien en 2020 emitió un dictamen en el que opinó que "corresponde hacer lugar a la queja interpuesta" y "declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario".

Por los crímenes de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la Sala II del Tribunal del Juicio salteña condenó por unanimidad, el 2 de junio de 2014, a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del "robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa".

El tribunal también condenó a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval a la pena de dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado, mientras que a Daniel Vilte Laxi y a Vera los absolvió por el beneficio de la duda.

Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a prisión perpetua por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi, por lo que la defensa recurrió a la Corte de la provincia, que no hizo lugar a la apelación.

Por su parte, la organización Innocence Project -creada en los Estados Unidos y cuyo fin es revertir condenas de personas inocentes- patrocina a Vera desde 2017 y es la que tramitaba el recurso de queja contra de la denegación del recurso extraordinario decidida por la Corte de Justicia de Salta en ese año.

En ese recurso presentado hace más de seis años, la defensa de Vera solicitó que se ordene un nuevo juicio debido a que no fue escuchado por el tribunal de segunda instancia y por considerar que existieron irregularidades en la prueba genética en la que se basaron los jueces que lo condenaron.

Manuel Garrido, presidente y director de Innocence Proyect Argentina, celebró el fallo de la Corte y adelantó a Télam que junto al defensor de Vera en Salta, José Vargas, pedirán la excarcelación inmediata.

Los cuerpos de Cassandre y Houria fueron hallados el 29 de julio de 2011, en una zona conocida como El Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de Salta Capital.

El doble crimen tuvo lugar cuando ambas estaban de vacaciones en la ciudad de Salta y conmocionó a la provincia, causando una amplia repercusión nacional e internacional.

Las jóvenes fueron vistas por última vez con vida el 15 de julio, cuando fueron a recorrer el circuito turístico de la Quebrada de San Lorenzo y sus cuerpos fueron encontrados dos semanas después, cerca del sendero principal de El Mirador de ese paraje.

Los forenses determinaron que ambas turistas habían sido abusadas sexualmente y asesinadas de un disparo cada una con una escopeta Bataan calibre 22. (Télam)