La Policía de la Provincia de Santa Cruz emitió un parte oficial para informar sobre el hallazgo de un hombre sin vida en la localidad de Río Turbio. El hecho ocurrió durante el mediodía del miércoles 12 de noviembre, en la zona rural conocida como Bosque de los Duendes, ubicada a unos dos kilómetros del ejido urbano.

De acuerdo con el informe, cerca de las 13:30 horas la División Comisaría Yacimientos Río Turbio recibió una denuncia judicial de un vecino, quien alertó sobre un posible intento de suicidio por parte de su hermano. La situación había sido advertida a través de mensajes enviados por el propio hombre a una allegada, en los que manifestaba intenciones de atentar contra su vida.

Ante la preocupación, familiares y allegados iniciaron una búsqueda por distintos sectores de la localidad, concentrándose finalmente en el Bosque de los Duendes, donde cerca de las 14:00 hallaron a la persona sin signos vitales.

Efectivos policiales acudieron al lugar y preservaron la escena siguiendo los protocolos correspondientes. También se hizo presente personal médico, que constató el fallecimiento. La Dra. Anabella Dionisio Arellano, titular del Juzgado Penal y Juvenil de Río Turbio, dispuso el traslado del cuerpo al hospital local y ordenó la autopsia médico legal para determinar las causas del deceso.

Desde la fuerza provincial informaron que continúan las tareas investigativas, recolección de testimonios y pericias complementarias.

Finalmente, la Policía de Santa Cruz expresó su acompañamiento a la familia del fallecido y recordó la importancia de acudir a los servicios de salud o líneas de asistencia ante situaciones de crisis emocional. Las personas que se encuentren atravesando una crisis pueden comunicarse con la línea nacional de ayuda al suicida 0800-345-1435.