Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del 14 de septiembre, un accidente de tránsito dejó sin luz a gran parte de Río Gallegos durante varias horas. El hecho ocurrió cuando un vehículo colisionó contra una columna de hormigón de 15 metros de altura, provocando su caída y el corte del suministro eléctrico en una amplia zona de la capital santacruceña.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron que el usuario involucrado se presentó de manera voluntaria en las oficinas de la empresa y asumió la responsabilidad por los daños ocasionados, resarciendo en su totalidad los costos derivados del siniestro.

El poste que había quedado “cruzado” en la calle 22. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

La empresa provincial destacó la importancia de evitar este tipo de hechos, que en algunos casos están relacionados con conductas riesgosas o consumos no permitidos. “Estos accidentes generan un grave perjuicio económico y operativo para SPSE, además de afectar directamente la vida cotidiana de los vecinos al dañar infraestructura pública esencial como el sistema eléctrico”, expresaron desde la compañía.

Finalmente, SPSE recordó que cuidar los bienes comunes es una responsabilidad compartida, y que la prevención y la conducción responsable son fundamentales para garantizar servicios seguros y continuos para toda la comunidad.

 

EN ESTA NOTA apagon corte de luz

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios