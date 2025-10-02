El responsable del apagón en Río Gallegos se presentó y cubrió los daños El corte de energía se produjo el pasado 14 de septiembre, luego de que un vehículo chocara contra una columna de hormigón de 15 metros. Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) confirmaron que el conductor asumió la responsabilidad y abonó el total de los costos ocasionados.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del 14 de septiembre, un accidente de tránsito dejó sin luz a gran parte de Río Gallegos durante varias horas. El hecho ocurrió cuando un vehículo colisionó contra una columna de hormigón de 15 metros de altura, provocando su caída y el corte del suministro eléctrico en una amplia zona de la capital santacruceña.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron que el usuario involucrado se presentó de manera voluntaria en las oficinas de la empresa y asumió la responsabilidad por los daños ocasionados, resarciendo en su totalidad los costos derivados del siniestro.

El poste que había quedado “cruzado” en la calle 22. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

La empresa provincial destacó la importancia de evitar este tipo de hechos, que en algunos casos están relacionados con conductas riesgosas o consumos no permitidos. “Estos accidentes generan un grave perjuicio económico y operativo para SPSE, además de afectar directamente la vida cotidiana de los vecinos al dañar infraestructura pública esencial como el sistema eléctrico”, expresaron desde la compañía.

Finalmente, SPSE recordó que cuidar los bienes comunes es una responsabilidad compartida, y que la prevención y la conducción responsable son fundamentales para garantizar servicios seguros y continuos para toda la comunidad.