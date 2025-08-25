Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El temporal que azotó este domingo a la zona sur de la provincia de Santa Cruz con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora dejó como saldo daños materiales y la intervención de las divisiones de bomberos en distintas localidades. La fuerza del viento se hizo sentir con mayor intensidad en barrios periféricos de Río Gallegos y en la zona céntrica de Río Turbio, donde las chapas de techos cedieron al embate del clima y obligaron a un rápido despliegue de las cuadrillas de emergencia.

En Río Gallegos, la División Cuartel 24 acudió al barrio San Benito, una de las zonas más pobladas de la capital provincial, luego de que varias chapas se desprendieran de la cubierta de una vivienda. El riesgo de que el viento terminara de arrancarlas y provocara un accidente o mayores daños en la estructura obligó a los bomberos a asegurar la vivienda y trabajar con premura pese a las condiciones desfavorables.

La situación no fue muy distinta en Río Turbio. Allí, personal del Cuartel 9 se trasladó hasta la mueblería Pascuali, donde el temporal puso en riesgo la estabilidad del techo del local.

Momento de la intervención en Río Turbio. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Según informaron desde la Superintendencia de Bomberos, las ráfagas habían aflojado varias chapas que amenazaban con desprenderse por completo. La tarea de los efectivos permitió contener el problema y evitar un posible siniestro mayor que hubiese afectado no solo al comercio, sino también a transeúntes que circulaban por la zona.

Las ráfagas de viento son un fenómeno recurrente en Santa Cruz, especialmente en esta época del año, y suelen provocar situaciones de riesgo tanto en el ámbito urbano como en rutas provinciales y nacionales. Por ese motivo, las autoridades aprovecharon para reiterar a la comunidad una serie de recomendaciones preventivas que resultan clave para reducir los daños. Entre ellas, revisar y asegurar techos, antenas y carteles; retirar de balcones, patios o jardines cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento; y evitar circular cerca de construcciones precarias, edificios en obra o árboles que podrían ceder ante las ráfagas. “Tu seguridad es nuestra prioridad”, enfatizaron desde la Superintendencia de Bomberos.