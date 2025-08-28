Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del miércoles en Río Gallegos se registraron intensas ráfagas de viento que azotaron distintos sectores de la ciudad, generando complicaciones y obligando a la intervención de los servicios de emergencia. En el populoso barrio San Benito, una voladura de techo en una vivienda de dos pisos puso en riesgo a los habitantes y a los transeúntes, pero la rápida acción de los bomberos logró controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió pasadas las 17 horas, cuando una chapa del techo de la vivienda se desprendió parcialmente debido a la fuerza del viento, quedando en posición inestable y amenazando con caer sobre la vía pública.

Un bombero subiendo al techo para asegurarlo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La llamada de alerta ingresó al sistema de emergencias y motivó el despliegue inmediato de dotaciones del Cuartel 24 y del Cuartel Central de Bomberos, quienes acudieron al lugar con los móviles M-825 y M-290.

El trabajo en equipo resultó clave para asegurar el sector afectado. Una vez en la vivienda, los bomberos realizaron maniobras para fijar la estructura metálica y evitar que el viento la arrancara por completo, lo que hubiese significado un peligro directo para los ocupantes de la casa y también para vecinos y peatones. Tras varios minutos de intervención y coordinando esfuerzos entre ambas divisiones, lograron estabilizar la chapa y resolver la emergencia sin que se registraran heridos.