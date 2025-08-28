Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la tarde del miércoles en Río Gallegos se registraron intensas ráfagas de viento que azotaron distintos sectores de la ciudad, generando complicaciones y obligando a la intervención de los servicios de emergencia. En el populoso barrio San Benito, una voladura de techo en una vivienda de dos pisos puso en riesgo a los habitantes y a los transeúntes, pero la rápida acción de los bomberos logró controlar la situación y evitar consecuencias mayores.
Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió pasadas las 17 horas, cuando una chapa del techo de la vivienda se desprendió parcialmente debido a la fuerza del viento, quedando en posición inestable y amenazando con caer sobre la vía pública.
La llamada de alerta ingresó al sistema de emergencias y motivó el despliegue inmediato de dotaciones del Cuartel 24 y del Cuartel Central de Bomberos, quienes acudieron al lugar con los móviles M-825 y M-290.
El trabajo en equipo resultó clave para asegurar el sector afectado. Una vez en la vivienda, los bomberos realizaron maniobras para fijar la estructura metálica y evitar que el viento la arrancara por completo, lo que hubiese significado un peligro directo para los ocupantes de la casa y también para vecinos y peatones. Tras varios minutos de intervención y coordinando esfuerzos entre ambas divisiones, lograron estabilizar la chapa y resolver la emergencia sin que se registraran heridos.
